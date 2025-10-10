Eccellenza Campania – Girone B: il programma della 7ª giornata

Sabato 11 e domenica 12 ottobre – Tutte le gare e la classifica aggiornata. Le irpine Solofra e Montemiletto in campo per confermarsi.
La 7ª giornata del Girone B di Eccellenza Campania si preannuncia ricca di sfide interessanti e incroci delicati. Tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, le squadre tornano in campo in un campionato che, dopo sei giornate, resta apertissimo e imprevedibile.
L’Apice Calcio 1964 guida la classifica con 16 punti, seguito da Ebolitana e Battipagliese, ma il gruppo resta compatto e ogni turno può riservare sorprese.
Le partite in programma
Sabato 11 ottobre – ore 15:00
• Costa d’Amalfi – San Vito Positano 1956
Derby della Costiera: il Costa d’Amalfi cerca riscatto dopo un avvio complicato, ma di fronte ci sarà un Positano in salute.
• Salernum Baronissi – Polisportiva Puglianello
Match tra due formazioni che puntano a risalire la classifica: Baronissi vuole sfruttare il fattore campo.
• Sanseverinese – Apice Calcio 1964
Trasferta impegnativa per la capolista Apice, chiamata a confermare la propria forza contro una Sanseverinese in cerca di punti preziosi.
Ore 15:30
• Agerola – U.S. Angri 1927
Gara equilibrata: entrambe a quota 8, cercano continuità per rimanere nella parte medio-alta della classifica.
• Castelpoto – Virtus Monteforte
Sfida tra due squadre di buon rendimento. I montefortesi, reduci da prove solide, proveranno a fare risultato esterno.
• Città di Solofra – Buccino Volcei
Una delle partite più attese per l’Irpinia: il Solofra, reduce da prestazioni altalenanti, punta al successo davanti al pubblico del “Gallucci” per rilanciarsi in classifica.
• Lions MM Montemiletto – Polisportiva Santa Maria Cilento
Derby campano dal sapore irpino-cilentano. I Lions di Montemiletto, a quota 9, vogliono confermarsi in casa dopo un buon avvio di stagione.
• Rossoblù Castel San Giorgio – Pro Sangiorgese
Scontro interessante tra due squadre a metà classifica: i rossoblù cercano il sorpasso sui diretti avversari.
Domenica 12 ottobre – ore 15:30
• Battipagliese Calcio – Ebolitana Calcio 1925
Big match di giornata. Le due formazioni salernitane, separate da un solo punto, si contendono il ruolo di principale inseguitrice dell’Apice.
Classifica (dopo 6 giornate)
1. Apice Calcio 1964 – 16 punti
2. Ebolitana Calcio 1925 – 13
3. Battipagliese Calcio – 12
4. Pro Sangiorgese – 10
5. Polisportiva Puglianello – 10
6. Castelpoto – 9
7. San Vito Positano 1956 – 9
8. Lions MM Montemiletto – 9
9. Virtus Monteforte Irpino 2013 – 8
10. Rossoblù Castel San Giorgio – 8
11. Agerola – 8
12. U.S. Angri 1927 – 8
13. Città di Solofra – 6
14. Buccino Volcei – 6
15. Salernum Baronissi – 6
16. Pol. Santa Maria Cilento – 3
17. Sanseverinese – 3
18. Costa d’Amalfi – 3