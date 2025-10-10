Eccellenza Campania – Girone B: il programma della 7ª giornata

Sabato 11 e domenica 12 ottobre – Tutte le gare e la classifica aggiornata. Le irpine Solofra e Montemiletto in campo per confermarsi.

La 7ª giornata del Girone B di Eccellenza Campania si preannuncia ricca di sfide interessanti e incroci delicati. Tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, le squadre tornano in campo in un campionato che, dopo sei giornate, resta apertissimo e imprevedibile.

L’Apice Calcio 1964 guida la classifica con 16 punti, seguito da Ebolitana e Battipagliese, ma il gruppo resta compatto e ogni turno può riservare sorprese.

Le partite in programma

Sabato 11 ottobre – ore 15:00

• Costa d’Amalfi – San Vito Positano 1956

Derby della Costiera: il Costa d’Amalfi cerca riscatto dopo un avvio complicato, ma di fronte ci sarà un Positano in salute.

• Salernum Baronissi – Polisportiva Puglianello

Match tra due formazioni che puntano a risalire la classifica: Baronissi vuole sfruttare il fattore campo.

• Sanseverinese – Apice Calcio 1964

Trasferta impegnativa per la capolista Apice, chiamata a confermare la propria forza contro una Sanseverinese in cerca di punti preziosi.

Ore 15:30

• Agerola – U.S. Angri 1927

Gara equilibrata: entrambe a quota 8, cercano continuità per rimanere nella parte medio-alta della classifica.

• Castelpoto – Virtus Monteforte

Sfida tra due squadre di buon rendimento. I montefortesi, reduci da prove solide, proveranno a fare risultato esterno.

• Città di Solofra – Buccino Volcei

Una delle partite più attese per l’Irpinia: il Solofra, reduce da prestazioni altalenanti, punta al successo davanti al pubblico del “Gallucci” per rilanciarsi in classifica.

• Lions MM Montemiletto – Polisportiva Santa Maria Cilento

Derby campano dal sapore irpino-cilentano. I Lions di Montemiletto, a quota 9, vogliono confermarsi in casa dopo un buon avvio di stagione.

• Rossoblù Castel San Giorgio – Pro Sangiorgese

Scontro interessante tra due squadre a metà classifica: i rossoblù cercano il sorpasso sui diretti avversari.

Domenica 12 ottobre – ore 15:30

• Battipagliese Calcio – Ebolitana Calcio 1925

Big match di giornata. Le due formazioni salernitane, separate da un solo punto, si contendono il ruolo di principale inseguitrice dell’Apice.

Classifica (dopo 6 giornate)

1. Apice Calcio 1964 – 16 punti

2. Ebolitana Calcio 1925 – 13

3. Battipagliese Calcio – 12

4. Pro Sangiorgese – 10

5. Polisportiva Puglianello – 10

6. Castelpoto – 9

7. San Vito Positano 1956 – 9

8. Lions MM Montemiletto – 9

9. Virtus Monteforte Irpino 2013 – 8

10. Rossoblù Castel San Giorgio – 8

11. Agerola – 8

12. U.S. Angri 1927 – 8

13. Città di Solofra – 6

14. Buccino Volcei – 6

15. Salernum Baronissi – 6

16. Pol. Santa Maria Cilento – 3

17. Sanseverinese – 3

18. Costa d’Amalfi – 3