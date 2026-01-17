Dal lampo all’amarezza: Avellino ko, la Carrarese ribalta tutto al Partenio

Il girone di ritorno dell’Avellino si apre con una frenata inattesa. Al Partenio-Lombardi passa la Carrarese, che ribalta l’iniziale vantaggio biancoverde e si impone per 2-1, interrompendo la striscia positiva dei lupi dopo tre risultati utili consecutivi.

Biancolino conferma in blocco l’undici che aveva battuto la Sampdoria, ma l’avvio brillante non basta. L’Avellino parte forte e dopo appena due minuti trova il gol del vantaggio: Tutino lavora un pallone sulla trequarti e serve Biasci, che si gira rapidamente e batte Fiorillo sul primo palo. Un inizio che sembra promettere un pomeriggio diverso.

La Carrarese, però, non si scompone e cresce con il passare dei minuti. Al 13’ arriva il pareggio: Rubino dialoga al limite dell’area, trova spazio e calcia con decisione. Daffara è battuto e il match torna subito in equilibrio. Il primo tempo si chiude sull’1-1, con i toscani sempre più dentro la partita e un Avellino meno lucido rispetto alle ultime uscite.

Nella ripresa Biancolino prova a cambiare volto alla gara. Patierno entra al posto di Biasci, una scelta che non produce gli effetti sperati e che lascia anche qualche malumore. I lupi faticano a creare occasioni pulite, mentre la Carrarese resta ordinata e pronta ad approfittare degli errori.

L’episodio decisivo arriva al 71’. In fase di costruzione l’Avellino sbaglia, Zuelli recupera palla e calcia: la respinta di Daffara è corta e centrale, Abiuso è il più rapido ad avventarsi sul pallone e firmare il gol del sorpasso. È la rete che decide la partita.

Nel finale l’Avellino prova a spingere più con il cuore che con le idee, ma la reazione è confusa e poco efficace. La Carrarese difende con ordine e porta via tre punti pesanti, operando anche il sorpasso in classifica. Per i lupi il vantaggio sulla zona playout si riduce, mentre si riaprono riflessioni anche in chiave mercato.

Nel post gara, Raffaele Biancolino parla di incidente di percorso e invita alla calma: il girone di ritorno sarà più duro, nulla è scontato e servirà ritrovare subito brillantezza fisica e mentale.

Il tabellino

Serie B – 20ª giornata

Avellino-Carrarese 1-2

Marcatori:

2’ pt Biasci (A), 13’ pt Rubino (C), 26’ st Abiuso (C)

Avellino (3-5-2):

Daffara; Cancellotti (31’ st D’Andrea), Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo (18’ st Sounas), Palmiero (27’ st Favilli), Besaggio, Sala; Biasci (18’ st Patierno), Tutino (1’ st Russo).

A disposizione: Iannarilli, Reale, Enrici, Milani, Armellino, Crespi, Lescano.

Allenatore: Biancolino.

Carrarese (3-5-1-1):

Fiorillo; Illanes, Oliana, Calabrese; Bouah (33’ pt Zanon), Zuelli (41’ st Parlanti), Rubino (18’ st Melegoni), Schiavi, Belloni (18’ st Cicconi); Hasa; Abiuso (41’ st Finotto).

A disposizione: Bleve, Mazzini, Troise, Ruggeri, Distefano, Sekulov, Torregrossa.

Allenatore: Calabro.

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Emmanuele, Laghezza

Quarto ufficiale: Tropiano

VAR: Volpi

AVAR: Giua

Ammoniti: Rubino (C), Oliana (C), Sounas (A)

Espulso: Padovano (vice allenatore Carrarese)

Recupero: 4’ pt, 4’ st