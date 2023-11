Convegno a Visciano: “Stop Violenza sulle Donne” – Messaggi di Sensibilizzazione e Impegno Sociale

Visciano, un piccolo comune che dimostra grande impegno sociale, ha ospitato il 25 novembre un significativo convegno coordinato dal Consiglio comunale delle donne e dall’assessore alle politiche sociali. L’evento è stato concepito in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un’importante iniziativa che mira a sensibilizzare e impegnare la società contro questa forma di abuso diffusa.

Il convegno non solo ha fornito un’opportunità per discutere apertamente della violenza sulle donne, ma ha anche visto il ritorno di un simbolo significativo: la panchina rossa. Questo oggetto, ormai riconosciuto in tutto il mondo come simbolo di solidarietà, sostegno e consapevolezza, è stato ripristinato come segno tangibile dell’impegno della comunità di Visciano nella lotta contro la violenza.

Gli interventi dei relatori hanno arricchito il dibattito, portando prospettive diverse e competenze specifiche. Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’avvocato Sabina Coppola, alla psicologa Dott.ssa Tina Ferrigno e all’assistente sociale Dott.ssa Assunta Simonetti per il loro prezioso contributo professionale. La condivisione di conoscenze da parte di esperti del settore ha reso il convegno un’occasione formativa e informativa.

L’associazione culturale Ipazia e Visciano+ ha giocato un ruolo significativo nell’organizzazione dell’evento, dimostrando l’importanza del coinvolgimento delle associazioni locali nella promozione del benessere e della consapevolezza sociale.

Un ringraziamento speciale è andato alle moderatrici Felicia Bernardo e Federica Ferrante, che hanno sapientemente guidato le discussioni, assicurando che il convegno fosse un ambiente accogliente e informativo.

In un momento in cui la società si confronta con sfide legate alla violenza di genere, Visciano ha dimostrato di essere in prima linea, promuovendo la consapevolezza e l’impegno sociale per creare un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti.