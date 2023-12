Convegno a Mugnano del Cardinale: Ambiente, Territorio e Sviluppo Irpino”

Il prossimo appuntamento in terra irpina è un imperdibile convegno che si terrà domani, venerdì 15 dicembre 2023, presso il Liceo Scientifico di Mugnano del Cardinale. Un evento organizzato congiuntamente dal Parco del Partenio e Irpiniattiva.news, che avrà come protagonista Maurizio Petracca, figura di spicco nel panorama delle questioni legate alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio irpino.

Il convegno si prefigge di affrontare le criticità ambientali e territoriali che affliggono la regione, ponendo l’accento sulle strategie per preservare il ricco patrimonio naturale dell’Irpinia. Un momento di riflessione e confronto, dove si discuterà anche dei possibili finanziamenti destinati alle aziende agricole locali, elemento fondamentale per stimolare la crescita economica sostenibile nella zona.

Maurizio Petracca, attento osservatore delle dinamiche territoriali, si confronterà con gli altri relatori per delineare strategie e soluzioni concrete. La sua partecipazione conferma l’impegno nella promozione di politiche attente al territorio irpino, con uno sguardo particolare alla tutela dell’ambiente e al sostegno delle attività agricole.

La necessità di adottare una politica concreta della terra emerge come punto cardine del convegno, sottolineando l’importanza di iniziative che possano garantire un futuro sostenibile per le giovani generazioni. La consapevolezza dell’importanza di una gestione oculata del territorio si traduce in un impegno collettivo per plasmare un ambiente che possa offrire opportunità e qualità di vita.

In conclusione, il convegno a Mugnano del Cardinale si preannuncia come un momento chiave per la riflessione e l’azione, un passo avanti verso un Irpinia consapevole delle sfide ambientali e pronta a costruire un futuro gratificante per tutti.