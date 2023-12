Contrada (Av): L’Opposizione Comunale si ribella al Dimensionamento Scolastico Ecco la nota dell’Avv. Iasuozzi e del Consigliere Iannaccone

L’eco di Forino sul dimensionamento Scolastico raggiunge anche Contrada. Due Comunità ormai in subbuglio contro una scellerata scelta che forse vedrà la divisione scolastica di due territori da sempre amici e da sempre uniti dal primo elemento di civiltà, vale a dire la Scuola. A tuonare contro il Dimensionamento sono ora le Opposizioni del Comune di Contrada che fanno seguito a quelle di Forino. Ecco la nota dell’ Avvocato e Consigliere di Opposizione Iasuozzi e del Consigliere Iannaccone: “Scuola Priorità! È ciò che deve essere, non solo uno slogan che la maggioranza consiliare del Comune di Contrada (AV), sembra aver fatto suo, ma oltre ad abbattere un edificio scolastico al Rione Ospedale i quali lavori per la sua ricostruzione sono fermi da qualche anno, oltre ad iniziare lavori nell’Istituto scolastico di Contrada nel periodo scolastico, con rumori e polvere a volontà, creando enorme disagio agli studenti ed operatori del settore, lavori tra l’altro che per fare posto ad altre aule, per l’asilo nido, che ben poteva essere situato altrove, (si stanno facendo acquisti di immobili, con altri mutui, e per ora inservibili senza spese ulteriori ed onerose per il comune) riducendo gli spazi di un istituto scolastico, togliendo una palestra ad utilizzo soprattutto dei bimbi della scuola dell’ infanzia e riducendo un atrio che era il fiore all’occhiello dell’istituto, ove si svolgevano numerose manifestazioni scolastiche e non solo, (diranno tra poco apriremo la palestra, ma questo sarà ulteriore oggetto di discussione, visto che la stessa é dislocata in altro luogo fuori dalle “mura” dell’istituto), in ULTIMO, apprendiamo dagli organi di stampa locali e provinciali, il fatto che Contrada in base ad una bozza redatta dall’ Assessore Regionale Scolastico Lucia Fortini sia quasi in procinto di dimensionarsi ed accorparsi con l’Istituto Comprensivo di Aiello del Sabato (AV).

Dice Iasuozzi” Ho appreso a malincuore, la cronistoria della vicenda, di questo accorpamento, partita il 14 Settembre c.a. proprio dal Comune di Contrada, ovvero dalla Giunta Comunale che votava un gradimento a dimensionarsi con l’Istituto di Aiello Del Sabato (AV).

Alla stessa maniera ho notato che sia l’Amministrazione Comunale di Forino sia il Collegio dei Docenti, che il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “E. Botta Picella” di Contrada – Forino, hanno approvato documenti dove a chiare lettere si evince la loro convinzione a non distaccarsi da Contrada, come tra l’ altro ribadito dal Decreto del Presidente della Provincia Buonopane, datato 5 Ottobre c.a. Dunque si direbbe “tre piccioni ” si oppongono alla divisione, mentre la “Fava” rappresentata dalla Giunta Comunale di Contrada e dal suo Sindaco vogliono ” fuggire via” da un connubio vincente, tanto decantato dal Sindaco di Contrada ad ogni manifestazione scolastica e pubblica con la vicina Forino (AV) e che tanti risultati prestigiosi si è ottenuto insieme. ”

Ci chiediamo il perché di questa scelta autolesionista della Giunta Municipale di Contrada. Ci chiediamo perché le scelte di pochi , o di uno , debbano ricadere in maniera così deleteria su Bambini e Famiglie?

Al momento, l’ unica risposta a tutto questo sfacelo , crediamo sia dovuta a darla alla cittadinanza il Sindaco De Santis attore e protagonista di questa vicenda!” I Consiglieri di Opposizione Iasuozzi e Iannaccone.