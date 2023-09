Confesercenti, Marinelli: l’Irpinia sta perdendo il treno del Pnrrr. Ultima in Campania per finanziamenti progetti

La rete di Confesercenti in Irpinia si allarga e si rafforza: a Grottaminarda apre i battenti una nuova sede comunale dell’associazione ed uno sportello Dielle Servizi, dedicato alle imprese del territorio.

L’inaugurazione si terrà venerdì 29 settembre, alle 18, in Corso Vittorio Veneto n. 328, alla presenza dei dirigenti di Confesercenti, dei consulenti e degli operatori commerciali.

Per le attività locali, dunque, si prospettano nuove opportunità per rappresentare in maniera adeguata le esigenze e le istanze dei diversi settori del terziario ed in particolare per i negozi di vicinato, ma anche per tutte le piccole imprese di ogni comparto, con l’obiettivo comune di migliorare il livello di tutela, di individuare risposte concrete alle difficoltà determinate dalla crisi economica in atto, valorizzare le realtà e le risorse locali, con la prospettiva di contribuire a creare condizioni di sviluppo adeguate per il comprensorio e per l’intera provincia di Avellino.

Un percorso che può essere avviato soltanto attraverso la sinergia tra gli operatori economici, gli enti locali e le istituzioni sovraordinate.

L’attivazione di una sede Confesercenti a Grottaminarda significa anche più servizi alle imprese per migliorare le condizioni operative, assolvere agli obblighi di legge e alle scadenze burocratiche, ricevere supporto nei processi di rilancio o di espansione delle attività, anche attraverso l’accesso agli incentivi pubblici previsti, grazie alla consulenza dei nostri uffici. Senza contare le molteplici convenzioni provinciali e nazionali, per usufruire a prezzi scontati della mutua sanitaria, di polizze assicurative dedicate, di trasporti e spedizioni.