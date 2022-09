L’Associazione “IL Bucaneve” in collaborazione del Centro Studi storici “Il saggio” e l’ATB Consulting, indice la nuova edizione del Concorso Internazionale di poesia e di arte “AVELLINO IN VERSI”, VIII edizione.

La conferenza stampa è prevista per sabato 24 settembre 2022 alle ore 11 presso il Circolo della Stampa al Corso Vittorio Emanuele di Avellino.

Quest’anno dedichiamo la sezione poesia in lingua a Pier Paolo Pasolini, a cento anni dalla sua nascita, un anniversario speciale, un uomo dai mille volti, un uomo che seppe dare voce agli ultimi, che cambiò il modo di vedere attraverso i propri occhi e una telecamera. Sulle sue tracce, la riflessione è calata nella realtà, nessun filtro, nessun inganno. Il mito si spoglia, è verace il pensiero e l’intento. Non c’è oltraggio. Uno scrittore, un poeta, un giornalista, un regista, un lettore deve “spogliare e spogliarsi” per comprendere e vedere ogni particolare per quel che è. l’obiettivo che ci proponiamo è lo stesso: “La cultura deve intervenire nella realtà, affermando dei valori”.