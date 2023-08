Un incidente stradale si è verificato stamane, sabato 12 agosto 2023, sulla Statale 7 bis meglio conosciuta come via Nazionale delle Puglie. A scontrarsi un’auto e una moto. Sul posto immediati sono giunti i soccorsi per prestare le cure al centauro che dalle prime informazioni non ha subito danni fisici seri. Intervenuti i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Il traffico durante le operazioni di intervento ha subito rallentamenti.