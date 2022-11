Colesterolo alto: cosa vuol dire e quali sono le cause?

Uno dei problemi più frequenti che si riscontrano quando si fanno le analisi del sangue è il colesterolo alto. I motivi che portano a soffrire di colesterolo LDL (conosciuto anche come colesterolo cattivo) sono diversi e possono derivare da cause genetiche oppure indotte dal proprio stile di vita.

Avere il colesterolo LDL alto può essere pericoloso, in quanto questo porta a cardiopatie, problemi di circolazione sanguigna, si può soffrire di arteriosclerosi e aumentano le probabilità di soffrire di cuore.

Il colesterolo, dunque, deve essere tenuto sotto controllo con le analisi e il giusto stile di vita. Questi comportamenti però a volte non bastano, ecco perché bisogna valutare la scelta di integratori per colesterolo alto, che aiutano a supportare il benessere dell’organismo,

Ma scopriamo di più su cosa s’intende per colesterolo alto e quali sono le cause principali di questi valori molto alti.

Cos’è il colesterolo: e quali sono le differenze tra buone e cattive

Il colesterolo è un grasso presente all’interno del sangue che viene prodotto dall’organismo e che in minima parte è introdotto anche con la dieta.

In quantità fisiologiche, il colesterolo è molto importante in quanto è coinvolto in vari processi che sono fondamentali per far funzionare al meglio l’organismo quando è presente in quantità eccessive costituendo uno dei fattori di rischio più alti per quanto riguarda l’insorgere di malattie cardiache.

Il colesterolo alto o in eccesso tende ad andare a depositarsi sulle pareti arteriose, queste provocano la formazione di alcune lesioni che le portano a irrigidirsi e ispessirsi. Il processo viene chiamato aterosclerosi e può portare alla formazione di placche che possono bloccare oppure ostacolare il flusso sanguigno con rischi a carico del sistema cardiaco e vascolare.

Le lipoproteine che vengono trasportate all’interno del sangue sono due. Le prime sono le lipoproteine a bassa densità o LDL low density lipoprotein, che sono conosciute anche come colesterolo cattivo in quanto trasportano l’eccesso del colesterolo all’interno delle arterie andandolo a rilasciare nei vasi sanguigni.

In secondo piano, si parla di colesterolo HDL ossia lipoproteine ad alta densità. Queste fanno parte del colesterolo buono in quanto favoriscono la rimozione delle placche di colesterolo nel sangue con i Sali biliari e proteggono il cuore e i vasi sanguigni.

Quali sono le cause principali dei livelli alti di colesterolo

Le cause principali che portano ad avere livelli alti di colesterolo sono diverse. Una delle principali fonti del colesterolo alto sono quelle esogene che provengono dall’alimentazione e quelle invece di tipo endogene che sono prodotte dall’organismo.

Ma vediamo quali sono i fattori principali che contribuiscono all’aumento dei livelli di colesterolo. I principali possono essere rintracciati in:

Condizioni genetiche: in alcuni casi un aumento del colesterolo HDL sono genetici. In questo caso, i difetti genetici che aiutano l’assorbimento delle lipoproteine a bassa densità da parte delle cellule del fegato facendo aumentare il colesterolo cattivo all’interno del sangue.

in alcuni casi un aumento del colesterolo HDL sono genetici. In questo caso, i difetti genetici che aiutano l’assorbimento delle lipoproteine a bassa densità da parte delle cellule del fegato facendo aumentare il colesterolo cattivo all’interno del sangue. Dieta: gli alimenti contengono diversi grassi alcuni saturi altri insaturi. I livelli di colesterolo LDL possono in alcuni casi, essere legati ad un aumento di acidi grassi saturi che vanno a influire negativamente sul benessere del cuore e dei vasi sanguigni.

gli alimenti contengono diversi grassi alcuni saturi altri insaturi. I livelli di colesterolo LDL possono in alcuni casi, essere legati ad un aumento di acidi grassi saturi che vanno a influire negativamente sul benessere del cuore e dei vasi sanguigni. Stile di vita: in caso di stile di vita sedentario e la mancanza di attività fisica è possibile che si vadano ad aumentare i livelli di colesterolo LDL-C. Ad esempio, il fumo, l’alcol ecc…possono andare a rendere la salute del cuore a rischio. Non solo, anche la sedentarietà e il poco esercizio fisico influiscono negativamente sul proprio benessere.

in caso di stile di vita sedentario e la mancanza di attività fisica è possibile che si vadano ad aumentare i livelli di colesterolo LDL-C. Ad esempio, il fumo, l’alcol ecc…possono andare a rendere la salute del cuore a rischio. Non solo, anche la sedentarietà e il poco esercizio fisico influiscono negativamente sul proprio benessere. Tiroide: un’attività della tiroide ridotta conosciuta anche con il nome di ipotiroidismo è comune principalmente nelle donne, andando ad aumentare la colesterolemia.

un’attività della tiroide ridotta conosciuta anche con il nome di ipotiroidismo è comune principalmente nelle donne, andando ad aumentare la colesterolemia. Ormoni: gli estrogeni vanno ad abbassare la colesterolemia, gli androgeni invece innalzano la frazione HDL e fanno diminuire quella LDL. L’eccesso di testosterone invece ha l’effetto contrario, ecco perché il rischio di malattie cardiovascolari è maggiore negli uomini.

In base ai motivi che portano ad avere i valori LDL alti è possibile riuscire a comprendere la soluzione migliore per poter abbassare i livelli di colesterolo “cattivo”.