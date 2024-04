Code e Disagi in Irpinia nel Giorno di Pasquetta: Incidente sull’A16

Il giorno di Pasquetta in Irpinia è stato segnato da code e disagi a causa di un incidente che ha mandato in tilt la circolazione lungo l’autostrada A16, poco dopo il casello Avellino Ovest, nel territorio di Monteforte.

Dopo una giornata di attese per l’arrivo dei vacanzieri e turisti, in serata si è verificato l’incidente al km 35, coinvolgendo diverse vetture e scatenando il caos nel traffico in direzione Napoli. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con agenti della Polstrada per i rilievi.

Le conseguenze di questo incidente si sono riversate sulle migliaia di automobilisti che, dopo aver trascorso la Pasquetta fuori porta in Irpinia, si apprestavano a fare rientro verso le proprie abitazioni. Si sono formate code lunghe fino a tre chilometri, con la situazione monitorata costantemente dalle autorità competenti.

L’incidente ha generato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe attese e rallentamenti significativi lungo il tratto autostradale interessato. Questo ha reso il ritorno a casa per molti automobilisti un’esperienza frustrante e stressante, con la speranza di superare il disagio e raggiungere le proprie destinazioni in sicurezza.

In situazioni come queste, è importante ricordare l’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori. La collaborazione e la pazienza di tutti gli automobilisti sono fondamentali per affrontare eventuali emergenze e consentire un rientro sereno dalle festività.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e ad intervenire per ripristinare la normale circolazione il prima possibile. Si auspica che episodi come questo possano essere evitati in futuro e che ogni viaggio possa svolgersi in condizioni di sicurezza e tranquillità.