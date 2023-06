Cimitile. Primo consiglio: Scala chiede la presidenza. Balletta offre vice

di Felice Sorrentino

È andato in scena ieri alle 16:00, il primo consiglio comunale della neo eletta amministrazione Balletta.

Per la prima volta cambia anche la sede dell’assise cittadina che si è tenuta nella sala conferenze all’interno delle basiliche paleocristiane.

Si parte dalla convalida degli eletti e delle condizioni di eleggibilità e Massimo Scala, capogruppo di minoranza, prende per la prima volta la parola per rispondere che si affiderà al buon senso degli eletti e su quanto certificato dallo stesso segretario comunale.

Il giuramento del nuovo sindaco precede la tanto attesa nomina dei componenti della giunta:

Annalisa Ruotolo, nominata assessore con delega alla Pubblica Istruzione, alla Cultura, alle politiche dell’infanzia, al volontariato ed associazionismo;

Felice Amato, assessore con delega al Bilancio, alla Programmazione economica e finanziaria, ai Tributi e alla Protezione civile;

Annunziata Pignatelli, assessore con delega ai Lavori pubblici, alla Programmazione e gestione del territorio, all’edilizia privata e ai Servizi cimiteriali;

Ad Angelo Manganiello la nomina a vicesindaco e assessore con delega alle Politiche Sociali, alla programmazione dei

Servizi Socio-assistenziali, all’area minori ed anziani, al commercio e alle attività produttive.

Oltre alle deleghe in pancia ai vari assessorati, il sindaco ha rilasciato ai restanti quattro consiglieri eletti, altre deleghe sotto forma di incarichi di ricerca e supporto ed ha così disposto:

Al consigliere Carmine Greco,

valorizzazione patrimonio, Edilizia scolastica, Rapporti con gli enti e reperimento fondi.

Lucia Ferrandino, Viabilità, iacp, verde pubblico, decoro e arredo urbano.

Mentre a Giovanni Panagrosso la digitalizzazione, la Viabilità e lo sport.

Anna Mercogliano, invece, oltre alle deleghe alle pari opportunità e ai rapporti istituzionali, è andata la nomina a Presidente del Consiglio dopo una votazione sulla quale la minoranza si è astenuta.

A tal proposito, il capogruppo di minoranza Massimo Scala ha avanzato una proposta alla maggioranza – “per dare un vero segnale di cambiamento” – ha detto, e cioè di assegnare all’opposizione la presidenza del consiglio per assicurare una fattiva e reale collaborazione tra le parti. Proposta respinta dal neo sindaco Filomena Balletta che ha poi preso impegno di apportare una modifica allo statuto che gli consentirà di nominare un vice presidente che non sia il sindaco stesso, così da proporlo alla minoranza.

A tutti i consiglieri ed in particolar modo a quelli alla prima esperienza, rappresentati in consiglio da 5 su 13 amministratori eletti, l’augurio del nuovo sindaco di Cimitile Filomena Balletta.