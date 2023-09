CIMITILE (NA). Ecco la X edizione di “Percorsi al femminile”

Nell’ affascinante e prezioso complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, giovedì 21 settembre 2023 dalle ore 17:30, prenderà il via la X edizione di “Percorsi al femminile”. La rassegna di arte, scienza, cultura, sport, gastronomia e solidarietà è organizzata dal Centro Italiano Femminile – sez. comunale di Cimitile – e patrocinata dalla regione Campania oltre che dal comune di Cimitile.

Protagoniste indiscusse, come sempre, le Donne. Il parterre 2023ci regalerà sicuramente tante emozioni, per la presenza di grandi donne che ogni giorno si impegnano per dare valore, volto e forma al mondo femminile.

Durante l’edizione 2023, saranno premiate:

ROBERTA SANTANIELLO – Ingegnere civile, Dirigente Regione campania

MIRELLA STAMPA BARRACCO – Commendatore della Repubblica; ideatrice della Fondazione Napoli Novantanove; docente universitaria.

MARTA CATUOGNO – Imprenditrice

ELENA COCCIA – Avvocato

ANNELLA PRISCO – Scrittrice

MARIA GRAZIA GALEOTAFIORE – Imprenditrice

TIZIANA MAFFEI – Direttrice Reggia di Caserta

ROSALIA PORCARO – Attrice

MENA MARANO – Imprenditrice

SANTA DI SALVO – Giornalista

Premio speciale alla studentessa Carmen Greco, studentessa, vincitrice 2 edizione borsa di studio “Percorsi al Femminile” e alle giocatrici di pallavolo della squadra Polisportiva Cimitile Volley.

Premiano:

Carmela Maietta – Giornalista

Donatella Provvisiero – presidente premio Percorsi al femminile

Francesco Urraro – Componente Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Felice Di Maiolo – Consigliere Regione Campania

Giuseppe Miele – Imprenditore

Elisa De Luca – Dirigente scolastico

Anna Iossa – Dirigente scolastico

Mario Cesarano – Sopraintendente archeologia

Sabrina Capasso – Dirigente scolastico

Filomena Balletta – SIndaco di Cimitile

Tommaso Cerciello – Dirigente Ingegnere biomedico

Momento musicale a cura di Donato Meo New Piano Psychology

L’artista ceramista Anna Battello ha ideato e realizzato i premi che saranno consegnati.

L’accoglienza sarà curata dagli alunni dell’Istituto IPSSEOA Russo di Cicciano

Venerdì 22 settembre Convegno “Prevenzione: Donne e Salute” presso le Basiliche Paleocristiane alle ore 18:30. Interverranno:

Annamaria Colao – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università Federico II; Direttore reparto Endocrinologia dell’Università Federico II; Fondatrice Campus salute Onlus.

Massimiliano D’Aiuto – Senologo, Responsabile dell’Unità di Senologia Multidisciplinare della Clinica Villa Fiorita- Aversa

Eliana Liotta – Giornalista Corriere della Sera

Maria Rita Parsi – Psicoterapeuta

Dott.ssa Autilia Napolitano – Giornalista e moderatrice

Sabato 23 settembre spettacolo di musiche classiche napoletane a cura dell’agenzia musicale “La classica” con Geminiano Mancusi al piano e Giusy Lo Sapio voce e percussioni.

Letture a cura della compagnia teatrale Piapariello

La realizzazione di questo evento, anche quest’anno, è stata possibile grazie all’impegno profuso dalle socie dell’associazione e alla sinergia costante con le istituzioni politiche e sociali della nostra realtà. Preme, altresì, sottolineare il sostegno dei numerosi sponsor locali che hanno sin da subito e, con entusiasmo, sposato la nostra idea. Inoltre, per la prima volta, in occasione della X edizione della nostra rassegna, abbiamo avuto l’onore di avere come nostro partner, in qualità di sponsor tecnico a livello nazionale, la società IMS GIOTTO, quale società produttrice di sistemi mammografici utilizzati per le attività di prevenzione e screening del tumore mammario che ha sostenuto con particolare attenzione, la tematica del nostro convegno dedicato alla salute e alla prevenzione del mondo femminile. Il nostro auspicio è quello di continuare a lavorare affinché questa rassegna, unica nel suo genere sul territorio, possa avere vita lunga e continuare ancora per lunghe edizioni.