Cicciano in lutto, addio all’Ing. Michele Ardolino: la comunità si stringe attorno alla famiglia

Cicciano piange la scomparsa dell’Ing. Michele Ardolino, venuto a mancare all’età di 85 anni. Figura stimata e punto di riferimento per la sua famiglia e per la comunità, Ardolino lascia un ricordo indelebile come marito, padre e nonno esemplare.

A darne il triste annuncio sono la moglie Carmelina Guerriero, i figli Saverio, Alfonso con la moglie Maria Grazia Martiniello, e Antonio con la moglie Greta Gegaja; la sorella Caterina, i nipoti Sofia, Aurora, Samuele, Sara e Michele, insieme ai cognati, alle cognate, ai nipoti e ai parenti tutti.

Le esequie si terranno domani, 9 dicembre, con partenza dalla casa dell’estinto in via A. Nucci 52, alle ore 10:15, per poi raggiungere la Parrocchia S. Pietro Apostolo di Cicciano, dove sarà celebrata la Santa Messa.

La famiglia ringrazia fin d’ora quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.