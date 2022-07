CICCIANO. Giovane 25 muore dopo una puntura di insetto. La Procura di Nola dispone l’autopsia

Un giovane 25enne di CICCIANO è morto giovedì scorso per essere stato punto da un calabrone nel mentre si trovava insieme a degli amici nei pressi del Campo Sportivo del paese dell’area Nolana. Antonio Piccolo, questo il nome del giovane, è morto all’ospedale di Nola nella serata di giovedì dopo essere andato in choc anafilattico in seguito alla puntura di un insetto.

Il giovane sarebbe stato punto all’altezza del sopracciglio. Gli amici, secondo il loro racconto, vista la richiesta di aiuto di Antonio lo hanno caricato in auto per portalo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Nola ma giunti nei pressi palazzine del rione Gescal a Cicciano, la situazione è precipitata ed hanno dovuto chiamare un’ambulanza.

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 che l’hanno condotto all’ospedale di Nola dove è deceduto poi in serata: le sue condizioni erano apparse da subito molto serie. La Procura di Nola ha aperto un’inchiesta e deciso l’autopsia sulla salma.