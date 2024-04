CICCIANO. “Festa della Madonna degli Angeli a Cicciano: Il Carro Allegorico Contro la Violenza di Genere”

È cominciata sabato sera la festa della Madonna degli Angeli a Cicciano con la tradizionale processione della statua di Maria SS degli Angeli partita dalla parrocchia di San Pietro Apostolo fino al suo Santuario. La festa proseguirà tutta la settimana con un programma ricco di eventi fino a giungere a domenica 14 Aprile allorquando si terrà la storica sfilata dei cinque carri allegorici.

Tra questi spicca la tematica trattata inerente alla violenza di genere. “Un altro domani” è il titolo del carro allegorico presentato dal Comitato Carro Sant’Antonio in occasione di questa edizione nel quale i giovani rappresentanti del Comitato hanno voluto, col riguardo al contrasto alla violenza sulle donne, far ergere il carro come un’opera d’arte vivente e impegnata.

Difatti, solo nel 2023 sono 120 le donne uccise, delle quali 64 da partner o ex compagni mentre, relativamente al periodo 1° gennaio – 3 marzo 2024, sono 20 le vittime donne, di cui 18 uccise in ambito familiare/affettivo e di queste 8 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.

Attraverso intricati dettagli artistici e messaggi potenti, il carro esprime una determinata condanna contro l’abuso e la sopraffazione delle donne. Incarna la SPERANZA e l’impegno per un futuro in cui le donne possano vivere libere da ogni forma di violenza, abbracciando la loro dignità e i loro diritti fondamentali.

È un appello vibrante per una società che promuove l’uguaglianza di genere e protegge i suoi membri più vulnerabili.

La sfilata dei carri partirà alle ore 9 da piazza Mazzini subito dopo la benedizione degli stessi e proseguira lungo il percorso fino alle ore 13 per poi ripartire alle ore 15.30 fino a tarda serata.