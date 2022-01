Cicciano: Corrado non riapre fino al 19. Poi si valuterà ancora.

di Felice Sorrentino

Il sindaco di Cicciano Giovanni Corrado conferma la chiusura delle scuole fino a mercoledì 19, quando si riaggiorneranno le parti in causa per valutare i dati sui contagi che arriveranno dall’Asl e se ci saranno condizioni più favorevoli per la riapertura.

Una scelta condivisa insieme agli altri comuni che avevano scelto di non aprire quali: Somma Vesuviana, Pomigliano D’Arco, Brusciano, Palma Campania, Mariglianella, Saviano, San Vitaliano, Scisciano e Comiziano e insieme hanno invitato una nota al Prefetto.

“Una scelta dura.” Ha commentato il sindaco Corrado, “Sicuramente sofferta perché siamo consci dei disagi e del fatto che la DAD possa essere discriminate e non efficace come le lezioni in presenza, e non demonizziamo assolutamente la scuola ma siamo consapevoli del rischio che la promiscuità comporta in questo difficile momento per tutte le famiglie coinvolte in ogni singola classe. Non abbiamo notizie da tre giorni dall’Asl e i contagi sfiorano i mille casi nel nostro comune.

Colgo l’occasione per fare un appello di responsabilità ai cittadini affinché possano dare il loro contributo per tornare a una normalità, evitando per quanto possibile le situazioni e le occasioni di assembramento e di rischio di contagio e di usare la mascherina sempre e ovunque.”

