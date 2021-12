Cia Campania chiede la proroga della stagione venatoria per i cinghiali fino al 31 gennaio 2022. La richiesta firmata dal presidente Alessandro Mastrocinque è stata inoltrata all’Assessore all’Agricoltura, Caccia, Pesca On. Nicola Caputo, e alla Direttrice Generale dell’Assessorato all’Agricoltura Regione Campania Maria Passari.

La Confederazione Italiana Agricoltori della Campania sottolinea il grave rischio a cui sono sottoposte le aree rurali per una presenza esponenziale dei cinghiali. Infatti agli avvistamenti continui nei campi si aggiungono quelli nei borghi e nei centri abitati, causando non poche difficoltà per l’agricoltura quanto per la sicurezza.

In particolare l’organizzazione considera la forte esposizione debitoria dell’ Ente Regione per i danni causati dai cinghiali alle colture e ai sinistri stradali; e un rischio sanitario elevato per le persone e soprattutto per le aziende zootecniche suinicole.

Alla luce dell’approvazione da parte della Regione Campania del Piano di Controllo al cinghiale e della definizione dell’attuazione, Cia Campania chiede di prorogare il periodo venabile per la specie cinghiale al 31 gennaio 2022.

