Chiusura Centro per Disabili Avellino, il M.I.D. interviene e contatta il Direttore Generale P.D.Z. De Rosa.

In riferimento alla questione apparsa sui media in data odierna riguardante la possibile chiusura del Centro per Disabili ospitato nei locali delle suore oblate nel centro storico di Avellino che ha scaturito la rabbia di diverse famiglie il M.I.D. ha contattato telefonicamente il Direttore Generale dell’Azienda Consortile dei Servizi Sociali Ambito A04 Dottor. Rodolfo De Rosa per chiedere chiarimenti in merito, il quale ci ha risposto per iscritto e fornito nell’immediato le seguenti informazioni che di seguito riportiamo:

“Con Determinazione del Direttore Generale R.C.G. .47/2024 del 22/02/2024 è stata indetta procedura di gara per l’affidamento di n.3 centri polifunzionali per disabili per n.12 mesi, che per le vie brevi è stato comunicato alla Cooperativa già incaricata finora di continuare il servizio nelle more dell’espletamento della gara, tramite accettazione della proroga.

L’atto di proroga esce a data odierna in quanto il servizio era in scadenza il giorno 25/02/2024, alla lettura della notizia odierna ho immediatamente contattato il responsabile della cooperativa che gestisce il servizio e ho avuto conferma che, come concordato, i n. 3 centri sono regolarmente aperti”.

Restiamo dunque vigilando attentamente sulla questione in attesa insieme a queste tante famiglie dunque di poter verificare concretamente questo atto di proroga del quale ci ha parlato il Direttore De Rosa, che proprio oggi dovrebbe essere pubblicato conclude il M.I.D.