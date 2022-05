Chi ha fatto più punti in una sola stagione? Ecco le squadre da record

Di epiche imprese il mondo del calcio è pieno zeppo, anche se, come ben sanno gli appassionati di pronostici serie A, sono poi solo pochissime quelle che vengono ricordate nonostante il passare del tempo. In effetti, i numeri e le statistiche spiegano solo in parte alcune grandi prestazioni, ma certamente possono dare una mano a capire la grandezza di determinate imprese.

Ad esempio, proviamo ad andare alla scoperta di tutte quelle compagini che si sono distinte in modo particolare per il numero di punti che sono state in grado di totalizzare nel corso di una sola stagione. Insomma, i classici campionati in cui è filato tutto per il verso giusto e dove, spesso e volentieri, sono arrivati i tre punti nei vari confronti con le avversarie.

In alcuni casi si tratta di squadre che sono state letteralmente prese per mano dai giocatori più forti e famosi, ma in altri casi si tratta di realtà del calcio mondiale molto meno conosciute che, in ogni caso, hanno avuto il merito di entrare dalla porta principale nel libro dei record grazie a delle annate impossibili da dimenticare.

La Stella Rossa nel libro dei record

Quando si parla di primati che sono davvero passati alla storia e si sono trasformati in leggenda, troviamo sicuramente quello realizzato dalla Stella Rossa. Il campionato è molto vicino temporalmente a noi, dato che si tratta della stagione 2020/2021.

Un campionato che è diventato una sorta di percorso a senso unico, dal momento che nessun’altra squadra del campionato serbo è stata in grado di tenere il ritmo della Stella Rossa. E come riuscirci, d’altra parte, visto che la Stella Rossa ha conquistato la bellezza di 108 punti. Su 36 partite che sono state disputate, infatti, la Stella Rossa, guidata dall’ex Inter Stankovic in panchina, ha totalizzato qualcosa come 108 punti. Insomma, ne ha vinte 35 su 38, pareggiando le altre tre partite: niente male vero?

Annate da record per il Celtic e per il Barry Town

Due imprese che sono state realizzate a distanza di vent’anni l’una dall’altra. Prendiamo il via da quella temporalmente più lontana rispetto a noi. Si tratta del Barry Town che, nel corso della stagione 1996/97, si è imposto nel campionato gallese con un record pazzesco. Infatti, ha realizzato qualcosa come 105 punti nel giro di 40 partite. C’è un piccolo dettaglio da aggiungere, ovvero che il Barry Town si è ripetuto l’anno successivo: infatti, nella stagione 2017/18 ha realizzato ben 104 punti in 38 partite complessive.

Un’impresa molto simile è stata realizzata dal Celtic Glasgow circa vent’anni dopo. In questo caso si tratta del campionato scozzese e della stagione 2017/18. I rivali per eccellenza dei Rangers Glasgow hanno totalizzato ben 106 punti in 38 partite, con un record che gli è stato tolto solamente dalla pazzesca stagione della Stella Rossa di Dejan Stankovic. Non è stata la prima volta, però, che il Celtic è stato in grado di far segnare un numero di punti del genere, visto che nella stagione 2001/02 ha totalizzato 103 punti in 38 gare.

Potevano non rinnovarsi anche in questo caso il duello tra le due città di Glasgow? Assolutamente no, dal momento che pure i Glasgow Rangers hanno dimostrato di saper entrare in questa particolarissima classifica. Infatti, i Rangers hanno fatto un campionato strepitoso nella stagione 2020/21, totalizzando la bellezza di 102 punti nel giro di 38 partite.

E in Italia? La Juventus, nella stagione 2013/14 ha fatto qualcosa di simile di sbalorditivo per il campionato italiano, visto che sono arrivati 102 punti in 38 partite per una stagione davvero da record.

