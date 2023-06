“Catalogo per Avellino”, il Comune chiama i fotografi: al via la terza edizione

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il progetto “Catalogo per Avellino”. L’ente di Piazza del Popolo ha pubblicato la Manifestazione di interesse per la selezione delle nuove foto.

L’avviso è rivolto ai fotografi del territorio, che potranno candidarsi come partners del Comune di Avellino . Dovranno presentare fotografie sulla Città, in formato jpeg 350 dpi. Dopo le “Chiese” e i “Monumenti identitari”, due saranno i temi di fondo del nuovo progetto: “Scorci di Avellino” e “Avellino dall’alto”.

Una Commissione appositamente nominata valuterà le candidature pervenute. Alla fine, saranno selezionate al massimo 10 foto , edite o inedite. Ogni candidato potrà presentare un massimo di 5 elaborati fotografici per la Sezione

“Scorci di Avellino”, e altrettanti per la Sezione “Avellino dall’Alto”.

«L’obiettivo dell’Amministrazione comunale – spiega la vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi – è valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche della Città di Avellino, per promuovere il turismo sul nostro territorio. Il progetto è giunto ormai alla terza edizione. Grazie al coinvolgimento dei professionisti locali, abbiamo catturato alcune delle immagini più belle della nostra città. Quest’anno gli scatti saranno incentrati tanto su una visione dall’alto della nostra amata città, quanto sui suoi scorci più suggestivi. Avellino può esprimere grande bellezza. Le fotografie del concorso – continua Nargi – serviranno per continuare a riempire di contenuti i nostri siti promozionali. Ma anche, in un secondo momento, per sviluppare vere e proprie cartoline della nostra città».

Ai partners sarà riconosciuto il valore 100 euro per ogni foto selezionata, corrispettivo pari ai diritti d’autore. Nel catalogo sarà evidenziato l’autore di ogni fotografia e saranno riportati tutti i fotografi partners del progetto.

La presentazione delle candidature sarà vincolante ed impegnerà i soggetti fin dalla presentazione della domanda di partecipazione. Alla domanda, comprensiva del curriculum e delle fotografie su Avellino in formato JPEG 350 dpi,

potrà essere inviata per mezzo PEC all’indirizzo: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it entro le ore 12:00 del 07/07/2023.

L’oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: “AVVISO PUBBLICO di

Manifestazione d’interesse per la selezione di foto per il PROGETTO CATALOGO AVELLINO – III Edizione”. Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza.