CARNEVALE DI PALMA CAMPANIA: LA MESSINSCENA POSTICIPATA A SABATO 17 FEBBRAIO A CAUSA DEL MALTEMPO

PALMA CAMPANIA – “Carnevale bagnato, Carnevale rimandato”. Le previsioni meteo, che annunciano intense piogge e temporali per le giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio, hanno spinto la Fondazione Carnevale di Palma Campania – di concerto con i presidenti delle nove Quadriglie in gara – a rimandare la “Messinscena”, che si svolgerà nell’unica giornata di sabato 17 febbraio. Originariamente, l’atteso appuntamento era stato sdoppiato in due giorni, tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, ma – come anticipato – il maltempo che minaccia di rovinare le performance dei gruppi mascherati ha spinto l’organizzazione a propendere per lo slittamento di una settimana. Questo il nuovo ordine di esibizione, previsto per sabato 17: 16:20 Scugnizzi; 17:00 Teglanum; 17:40 Scusate il Ritardo; 18:20 I MoNellì; 19:00 ‘A Livella; 19:40 Studenti; 20:20 Tutta n’Ata Storia; 21.00 Gaudenti; 21:40 Amici di Pozzoromolo. Resta, invece, invariato il programma previsto per le giornate del lunedì del Passo (12 febbraio) e del Martedì Grasso (13 febbraio), riservato all’esibizione dei Canzonieri. Per quanto riguarda gli ospiti attesi per questo week-end, il concerto di LDA è stato posticipato al pari della “Messinscena” e si terrà sabato 17 febbraio, mentre l’intervento di Peppe Iodice slitta alla cerimonia di premiazione della Quadriglia che si aggiudicherà la vittoria del Carnevale di Palma Campania 2024.