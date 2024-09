Carmen Ferrante, 15 anni di Visciano, vince il concorso nazionale Miss Ondina Sport

Visciano festeggia una nuova stella nascente nel mondo della bellezza e dello sport. Carmen Ferrante, una giovane di 15 anni, ha conquistato il titolo di *Miss Ondina Sport* durante la finale del prestigioso concorso nazionale, tenutasi ieri sera presso il parco acquatico Valle dell’Orso, a Torre del Greco.

La serata finale ha visto sfilare le finaliste provenienti da tutta Italia, ognuna di loro con la speranza di aggiudicarsi la corona. Carmen Ferrante, con la sua eleganza naturale e il suo sorriso contagioso, ha saputo catturare l’attenzione della giuria, che l’ha premiata come la nuova *Miss Ondina Sport 2024*.

Il concorso, che valorizza non solo la bellezza esteriore ma anche la passione per lo sport e uno stile di vita sano, ha reso Carmen l’emblema di queste qualità. La giovane vincitrice si è distinta non solo per la sua grazia e portamento, ma anche per il suo spirito sportivo e il carisma che ha dimostrato durante tutte le fasi della competizione.

La vittoria di Carmen Ferrante ha suscitato grande entusiasmo a Visciano, dove amici, parenti e compaesani hanno celebrato il suo trionfo con orgoglio. La giovane modella, che da sempre ha coltivato la passione per lo sport e la moda, ha dimostrato che con impegno e determinazione si possono raggiungere grandi traguardi, anche in giovane età.

Il concorso *Miss Ondina Sport* è noto per essere un evento che unisce il fascino della moda e la passione per lo sport, promuovendo l’importanza di uno stile di vita attivo e salutare. La vittoria di Carmen Ferrante sottolinea come bellezza e sportività possano coesistere armoniosamente, rappresentando un modello positivo per le nuove generazioni.

Con questo successo, Carmen porta alto il nome di Visciano e si prepara a un futuro pieno di opportunità, pronta a rappresentare la bellezza italiana con classe e determinazione.