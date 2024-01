Cantiere delle Idee Incontro Tematico Avellino L’Irpinia e le aree interne:” Anche il M.I.D. ne prenderà parte invitato con una sua idea proposta”.

Anche il M.I.D. prenderà parte al Cantiere delle Idee Incontro Tematico Avellino dal tema l’Irpinia e le Aree Interne che avrà luogo nella Sala Blu del Carcere Borbonico il giorno 3 Febbraio 2024 alle ore 17:00 su iniziativa della Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone, la quale sarà in Irpinia e presente per l’occasione dove presenteremo l’idea proposta e chiederemo un impegno concreto affinchè si giunga a un emendamento di Legge Nazionale tanto attesa dalle famiglie delle persone con disabilità in Campania e in Italia a tutela e riconoscimento della figura del Caregiver Familiare.

Invitiamo per tanto tutte le famiglie dei soggetti con disabilità tutte a presenziare all’iniziativa e ad assistere al confronto tematico di idee, proprio nelle aree interne dell’Irpinia e della Provincia di Avellino abbiamo provato in questi ultimi mesi a sensibilizzare le amministrazioni comunali con lo sviluppo di nuove idee e iniziative conclude il M.I.D.