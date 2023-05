Campionati Italiani di Taekwondo, a BAGHERIA (Sicilia) le ragazze di D’Alessandro conquistano due podi meravigliosi

Grande prestazione per le due atlete guidate dal Maestro Irpino Gianluca D’Alessandro. A Bagheria conquistano rispettivamente il titolo di Vicecampionessa Italiana Giorgia Casaburi nella categoria fino a 59Kg. Buona prestazione quella di Casaburi che conquista la sua terza medaglia ai campionati Italiani. Bronzo invece per Benedetta Trodella che ha partecipato nella categoria fino a 52kg . Per Trodella seconda Medaglia conquistata ad un campionato Italiano. Insomma il Taekwondo in Rosa di Accademia del Taekwondo fa parlare di sé già da diversi anni. Buone le prestazioni degli altri componenti della squadra. In gara per il Taekwondo maschile c’erano Nikolas Guarnieri e Valentino Gabriel, entrambi hanno partecipato nella categoria fino a 59kg. Seppur effettuando buoni incontri non sono riusciti ad accedere alla zona medaglie. Adesso subito a lavoro per rimettersi in forma per i prossimi appuntamenti nazionali ed internazionali