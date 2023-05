Campania: “Patto per l’inclusione degli Studenti tra M.I.D. e Servizio Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA Università Suor Orsola Benincasa.”

Patto per l’inclusione degli studenti con disabilità tra il M.I.D. Coordinamento Regione Campania e l’Ufficio Servizio Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Grazie al alla sensibilità del Professore Ciro Pizzo quale Delegato del Rettore per la disabilità e Dsa e responsabile del SAAD, quale servizio questo di Ateneo per le Attività degli studenti con disabilità e Dsa, da oggi emerge tra il M.I.D. della Campania e l’Università un’importante dialogo e collaborazione al fine di poter fornire ai futuri aspiranti studenti con disabilità che vogliono o intendono accedere al mondo universitario informazioni utili circa le modalità di accesso ai servizi offerti.

Questo significativo passo verso la più ampia inclusione delle persone più vulnerabili, garantendo così il diritto allo studio alla pari di tutti gli studenti e nella piena accessibilità, difatti le informazioni di cui siamo entrati in possesso, facilmente anche reperibili dallo stesso sito istituzionale dell’Università, possono a da noi anche essere rilasciate.

Si potrebbe nel tempo pensare, a quanto afferma Giovanni Esposito Coordinatore Regionale del M.I.D. da parte nostra come Movimento, di promuovere e realizzare in sinergia tra le realtà uno Sportello Mobile Informativo Dedicato dislocato nelle varie aree territoriali regionali.

Come struttura di Coordinamento, ringraziando il Professore Ciro Pizzo quale Delegato del Rettore per la disabilità e Dsa e responsabile del SAAD per la sua attenzione e sensibilità rivolta alla nostra realtà rappresentativa e istituzionale, restiamo disponibili e onorati di voler poter promuovere e organizzare proprio presso la stessa Università nel tempo degli incontri conoscitivi con gli stessi studenti.