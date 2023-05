AVELLINO. Confronto a Palazzo Caracciolo tra i delegati esterni e il presidente Buonopane. “Apporto prezioso all’attività dell’amministrazione provinciale”

Riunione operativa a Palazzo Caracciolo tra il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, e i delegati esterni nominati dallo stesso presidente per attività di collaborazione e supporto.

Al centro del confronto con Rosanna Repole, Maura Sarno, Noemi Aurisicchio, Francesco Iandolo, Attilio Iannuzzo, Nicola Trunfio e Rosario Addeo, le azioni da promuovere relativamente a Dimensionamento scolastico, Rapporti con organismi ed associazioni per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, Legalità e sicurezza, Fondazione Sistema Irpinia e Turismo di Ritorno, Borghi e piccoli comuni, Medicina territoriale e Comunità energetiche.

Seguiranno nuovi momenti di confronto tra i delegati e il presidente con un programma di incontri a cadenza quindicinale.

“La riunione è servita per definire il percorso da seguire per tali questioni – dichiara il presidente Buonopane – Non si lavorerà a compartimenti stagni, ma attraverso interazione e confronto. L’apporto dei delegati esterni, ognuno con le proprie specifiche competenze, rappresenta un valore aggiunto alla preziosa opera quotidiana che l’amministrazione con i consiglieri provinciali sta portando avanti”.