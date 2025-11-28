CAMPANIA – FICO VERSO LA PROCLAMAZIONE: ATTESA PER LA PROSSIMA SETTIMANA. CONSIGLIO REGIONALE A METÀ DICEMBRE

Campania – Bisognerà attendere ancora qualche giorno per la proclamazione formale di Roberto Fico come nuovo Presidente della Regione. Le tempistiche, pur rientrando nella norma, si stanno allungando per via delle procedure di verifica dei verbali elettorali.
Secondo quanto trapela da ambienti istituzionali, la proclamazione del Presidente dovrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Solo allora, a Palazzo Santa Lucia, potrà esserci il passaggio di consegne con il governatore uscente Vincenzo De Luca, segnando ufficialmente l’inizio della nuova legislatura.
Consiglio Regionale: tempi più lunghi
Diverso il percorso per la proclamazione dei nuovi consiglieri regionali. Il riconteggio delle preferenze e la verifica delle circoscrizioni richiederanno un iter più articolato. Le stime attuali collocano la proclamazione tra il 15 e il 18 dicembre.
Una volta ufficializzati gli eletti, spetterà al Consigliere Anziano, ossia il candidato che ha riportato il numero più alto di preferenze, convocare la prima seduta del nuovo Consiglio Regionale.
Le previsioni parlano di una possibile riunione nella prima decade di gennaio 2026, quando l’aula si insedierà formalmente inaugurando il nuovo quinquennio politico.