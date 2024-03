Calcio Serie C, 31a giornata. Alti e bassi dell’Avellino a Francavilla, finisce a reti bianche

Ancora pareggio per i lupi fuori dalle mura amiche, è il quarto consecutivo, a reti bianche, in quel di Francavilla Fontana. Altra occasione non sfruttata, considerando il pari interno del Benevento, secondo a +4 sui biancoverdi.

Pazienza si fida del 3-5-2, parte Palmiero a centrocampo, Rocca in panca. In attacco Sgarbi e Gori. In difesa Cionek, Rigione e Frascatore. Avellino subito pericolosissimo, e’ l’8′ quando Liotti calcia da corner e Gori di testa centra il palo. Poi è Armellino di prima intenzione a non essere preciso. La Virtus Francavilla, dopo averla scampata, va vicina al vantaggio con una conclusione di Biondi, i lupi vengono tenuti in piedi da Ghidotti che effettua una gran parata. La risposta irpina è un bello scambio Gori-Sgarbi, tiro di quest’ultimo e deviazione in angolo del portiere Branduani. È un botta e risposta, al 33′ Polidori chiama alla opposizione non facile dell’estremo difensore biancoverde Ghidotti.

Nella ripresa in campo Cancellotti e Rocca per Cionek e Palmiero, entrambi ammoniti. La Virtus Francavilla si fa preferire, come nella seconda parte del primo tempo e al 57′ Artistico si divora un gol già fatto, a due passi da Ghidotti, tirando fuori, su imbeccata di Polidori. L’Avellino barcolla, De Marino trova il corpo di Regione a fare da scudo per la deviazione in corner. Pazienza si affida a Marconi e Russo per Gori e Sgarbi. Ora sono i pugliesi ad andare in affanno. All’80’ episodio sospetto in area Virtus, l’arbitro Frascaro sorvola su un possibile mani. Nella mischia pure D’Ausilio (al posto di Liotti) che serve Marconi, in ritardo di un niente. Finisce 0-0, sabato si ritorna al Partenio Lombardi per affrontare l’ultima della classe Brindisi.