Calcio Serie C, 20a giornata. Avellino caterpillar, manita al Latina in un tempo

di Redazione sportiva

Avellino da urlo a Latina, battuti i nerazzurri per 0-5 e il nuovo anno si apre con il botto. Tripletta di Patierno e reti di Sgarbi e del neo arrivato De Cristofaro. In 45′ la squadra di Di Donato è asfaltata.

Pazienza con il suo 3-5-2 opta per Armellino in difesa, che viene indietreggiato, trio completato con Cancellotti e Rigione. In attacco Patierno e Sgarbi, a centrocampo esordio di De Cristofaro A specchio il Latina. La partenza irpina non è delle migliori, Rigione stecca e Fabrizi non è preciso calciando a lato. Subito dopo Ghidotti deve impegnarsi su un calcio d’angolo di Del Sole. Alla prima sortita offensiva, minuto 10, l’Avellino passa in vantaggio con Sgarbi che sfrutta la bella imbucata di Palmiero e trafigge Cardinali. Al 23′ è raddoppio, Crecco in area di rigore tocca De Cristofaro e l’arbitro decreta il rigore. Protestano i padroni di casa, dal dischetto Patierno è implacabile. Il Latina perde le staffe e i lupi infieriscono, azione corale al 28′ per lo lo 0-3 di Patierno. C’è una sola squadra in campo, il reparto difensivo pontino fa acqua, ne approfitta De Cristofaro facendosi beffe dell’uscita sbagliata di Cardinali e lo infila, è 0-4. Il festival del gol irpino continua al 43′, Ricciardi assiste Patierno che non si fa pregare per la manita e la tripletta personale.

Con il match in cassaforte, i lupi concedono qualcosa nella ripresa ma Patierno e Ghidotti sono provvidenziali. Poi allo stesso Patierno si oppone Bertini, subentrato all’infortunato Cardinali. Per l’Avellino entra Dall’Oglio per D’Angelo, Patierno realizza e conserva, salva sulla linea di porta. È il turno dell’altro neo biancoverde Liotti che calca il campo del “Francioni” insieme a Gori, escono Tito e Patierno, entrambi diffidati. Con Maisto e Pezzella finiscono i cambi di Pazienza, chiamati in panca Sgarbi e Palmiero. Finisce 0-5, Avellino da stropicciarsi gli occhi.