Calcio. Rocca dal Catania all’Avellino

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Catania FC, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Rocca. Nato a Milano il 6 Febbraio 1996 il giocatore lombardo è cresciuto tra le giovanili di Inter e Novara.

Rocca ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoverde fino al 30 Giugno 2026.

In carriera ha indossato le maglie di Sampdoria, Lanciano, Latina, Feralpisalò, Livorno, Foggia, Novara e Catania .

In totale, tra i professionisti, ha collezionato 207 presenze divise tra Serie A, Serie B, Lega Pro, Coppa Italia, Coppa di serie C e Playoff di serie C e Playout di serie B nelle quali ha messo a segno 15 gol e fornito 4 assist.

Benvenuto ad Avellino Michele!