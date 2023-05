Calcio. Il Nola non muore. Con cinque reti al Pomezia va ai play out

Era la partita più difficile del campionato. Entrambe le squadre camminavano sospese ad un filo . Il Pomezia con 35 punti , il Nola con 33 punti. Chi cadeva per primo salutava definitivamente la serie D. Il match a discapito dei nolani si giocava a porte chiuse in quel di Pomezia. Bruttissima l’attesa di seguire la propria squadra in streaming senza poter giungere nella cittadina laziale. Al 10 minuti dal primo tempo segna Marzuillo. Successivamente segna Nappi che con la sua rete sembrava che potesse scacciare tutte le negatività che fino ad ora hanno accompagnato la squadra. Ma, invece non è stato così: Masella del Pomezia s’infila tra le linee e con un diagonale vincente fulmina Landi che nulla può. I bruniani non vanno nel pallone, e da 35 metri trovano il tap in vincente con Ruggiero. A 10 minuti dalla fine Palmiero si guadagna il calcio di rigore ed è bravo a realizzarlo. Il Nola va sul 4 a 1. Dopo 5 minuti Massella del Pomezia realizza la rete del 2 a 4. A chiudere il sipario ci pensa ancora una volta Palmiero che con un uno due con Sparacello realizza la rete definitiva del 5 a 2. Ora, il Nola nei play out incontrerà ancora il Pomezia, la vincente del match troverà l’Angri .