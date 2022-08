CALCIO. Coppa Italia Serie D 22/23: esordio con la Cavese per il Nola. Per i Bianconeri sarà il primo impegno ufficiale della stagione

Il Nola comincerà ufficialmente la stagione 2022/2023 il 28 agosto. Il primo incontro ufficiale sarà una sfida di cartello in Coppa Italia – Serie D. Nel sorteggio per il Primo Turno di Coppa, infatti, i bianconeri sono stati accoppiati con la Cavese. Una sfida che sa di calcio e che sicuramente regalerà molte emozioni agli appassionati, garantendo al contempo a mister e società importanti segnali in vista dell’inizio del campionato fissato per il 4 settembre. Il Nola chiuderà il 13 agosto il ritiro a Caposele e poi ritornerà allo Sporting dove preparerà la restante parte di precampionato.