CALCIO. Avellino-Palermo dove vederla

Tutto pronto per il big match al Partenio-Lombardi tra Avellino e Palermo. Una sfida che potrà dire molto sulle ambizioni di fine stagione per entrambe le squadre. Avellino e Palermo sono reduci da due netti successi che hanno permesso di tenersi nelle zone alte della classifica. In particolare gli irpini, approfittando degli scivoloni di Catanzaro e Virtus Francavilla, possono tentare addirittura il sorpasso per il secondo posto.

L’Avellino ha 52 punti frutto di 13 vittorie, 13 pareggi e 3 sconfitte con 39 reti fatte e 21 subite. Nelle ultime cinque sfide sono tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. In casa nessuna sconfitta, ma anche sette pareggi in quattordici gare. Le sette vittorie portano a 28 punti il bottino casalingo, il settimo nel girone. Gli irpini, però, provengono da tre vittorie di fila in casa.

Il Palermo, invece, ha 48 punti ottenuti tramite 13 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte con 44 reti fatte e 27 subite. Rendimento altalenante nelle ultime cinque uscite: tre vittorie intervallate da due sconfitte. Lontano dal Barbera il rendimento non è da squadra di vertice: solo 11 i punti con 2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Nessuna vittoria nelle ultime cinque uscite con tre sconfitte e due pareggi.

La gara tra Avellino e Palermo, in programma domenica 13 marzo 2022, sarà disputata allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino. Calcio d’inizio fissato alle 14:30.

Sarà possibile seguire Avellino-Palermo in diretta TV su Eleven Sports: per farlo bisognerà scaricare l’app sulle moderne Smart TV e, dopo aver attivato l’abbonamento dedicato, selezionare l’evento.

L’alternativa per seguire Avellino-Palermo, per gli abbonati a Sky Sport, è il canale numero 254 del satellite.

AVELLINO (4-3-3): Forte; Rizzo, Dossena, Scognamiglio, Tito; Matera, Carriero, Aloi; Michovski, Plescia, Kanoute.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Soleri; Brunori.

