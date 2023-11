Calcio a 5 . L’Avellino nel finale strappa un punto prezioso a Catania

di Carmine Guerriero

Gli irpini continuano la loro corsa trionfale nel campionato di serie A di futsal. Dopo aver perso la scorsa partita contro i campioni d’Italia della Feldi Empoli, ritrovano un risultato utile. Infatti, in terra siciliana trovano un punto importante ai fini della classifica. Il pareggio arriva ad 1 minuto dalla fine. Wilde con un filtrante trova Ugherani che è lesto a trafiggere il portiere rossoblu. Gli irpini per tutta la partita hanno dimostrato di essere un organico compatto ma allo stesso tempo pericoloso. Nel prossimo appuntamento sfideranno il Dosson Treviso. La squadra veneta naviga in brutte acque, infatti è in piena zona play off. Gli irpini approfittando del passo falso della Roma, proverranno a ridurre i punti di vantaggio dalla capolista. Etzi, player dell’ Avellino, ai microfoni dice: “abbiamo fatto una grande partita dimostrando di essere un grande gruppo. Nel prossimo match cercheremo di dare tutto come sempre vi aspettiamo in tanti”. Con queste parole suona la carica il giocatore irpino che richiama la gente allo stadio. Restare nei piani alti della classifica rimane la priorità dei giocatori irpini. Nei giorni scorsi soddisfazione per la squadra biancoverde: approda in nazionale under 17 il giovane talento Donatiello.