BRUSCIANO (NA). Inaugurata l’associazione “Brusciano SiCura”

di Antonio Castaldo

Il Dott. Antonio Castaldo, medico della Medicina di Base, ex Consigliere Comunale PD di Brusciano, oggi Presidente dell’Associazione Socio-Culturale “Brusciano SiCura”, nata nell’ottobre 2019, ora ritrovatasi in una festa sociale post pandemica nella nuova sede in Via Semmola n. 15 nel suo intervento inaugurale ha precisato che questa realtà «1. E’ innanzitutto un’associazione ambientalista, in quanto tale noi saremo a fianco e collaboreremo con tutti gli enti, tutte le associazioni e organizzazioni che lottano sul territorio per la salvaguardia dell’ambiente e faremo iniziative formative ed informative; 2. Ha nel DNA la Protezione Civile e quindi, in quanto tale, in ogni dove, in ogni luogo, non solo a Brusciano, ma in Italia dove ci siano situazioni di emergenza, Brusciano SiCura risponderà: Presente!. 3. Siamo un’associazione che si prodiga per la salute ed il benessere del cittadino e quindi in quanto tale noi faremo delle giornate sanitarie per la prevenzione, diagnosi e cura di determinate patologie; N. 4 Siamo soprattutto un’associazione socio-culturale e per cui organizzeremo attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, promuoveremo e diffonderemo la cultura e tutte le attività finalizzate all’abbattimento della dispersione scolastica, alla lotta al bullismo e alla povertà educativa. Proprio per questo noi come associazione saremo vicino a tutte quelle persone che promuoveranno cultura e qui un doveroso omaggio a Francesco Guarino e a Luisa Ciccone. 4. L’associazione BruscianoSiCura è un’associazione politica, la parola politica per me, specialmente oggi, ha una valenza e un valore assoluto, per me oggi veramente la parola politica, e lo dico da persona che ha fatto tanti anni di militanza, tante bastonate, tante gioie, la parola politica ha ancora una valenza e un valore primario, per me la politica non è bestemmia, non significa cosa sporca, non significa parole e promesse buttate al vento. Sono sincero, per me la politica è, come nella sua primordiale etimologia, lo stare tra le persone, il sentire le persone, il farsi carico quanto possibile del peso dello persone, il donare un po’ del proprio tempo e lottare affinché il bene del singolo sia collettivo e il collettivo sia un benessere per il singolo, questo per me è il valore della politica e credo che Brusciano Sicura intenda così la politica. 5. Oggi chi vede la donna, l’uomo, nero o giallo o come un diverso, con costoro noi di Brusciano Sicura possiamo avere un civile confronto mano possiamo sederci al tavolo. Con chi oggi vede gay e lesbiche come scherzi della natura, si può avere un confronto civile ma non si si può sedere a fianco come pure in assenza del rispetto uomo-donna. 6. Con chi giudica ancora “Bella Ciao” come un canto di parte, non come un inno di libertà, con costoro, come Brusciano SiCura possiamo avere un dialogo non certamente sederci accanto. 7. Finisco e concludo: con chi sventola la bandiera della Giustizia e poi va a braccetto con la criminalità organizzata, con la camorra, noi non possiamo avere nemmeno un confronto. Finisco con una massima del collega Gino Strada: “Una promessa è un impegno, è il mettersi ancora in corsa, è il non sedersi su quel che si è fatto. Dà nuove responsabilità, obbliga a cercare, a trovare nuove energie”, per un mondo più pulito, più sicuro, per un mondo migliore». Intervento riportato integralmente nelle immagini video riprese dal giornalista e sociologo Antonio Castaldo e postate sul web da Giuseppe Pio Di Falco per IESUS, Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali, e “Umanitas Vita” di Napoli, all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=iGgpXqW5dX4.

Fra la numerosa presenza di invitati vi erano rappresentanti del mondo dell’associazionismo, della cultura, della politica e delle professioni: “Pro Loco Brusciano” con Avv. Alfonso Di Palma; “Associazione Nazionale Partigiani d’Italia” ANPI con Peppe Rea; “Insieme Si Può”; Associazione “Il Cristo Rivelato” con Ciro Ciccone; “Il Fare Perbene” con Giuseppe Vacca; “FederCasalinghe” con Maria Muzzico; “Gruppo Zoofilo Zona Nolana” con Pasquale Sannino; “Sorsi di lettura” il gruppo con l’Esperta di lettura, Prof.ssa Luisa Ciccone e lo scrittore Dott. Francesco Guarino; Ciro Guadagno, Consigliere Comunale; Avv. Ignazio Esposito; Felice De Cicco, ex Assessore Comunale; Nicola Marotta, ex Consigliere Comunale; Ing. Pasquale Coppola, Segretario PD Brusciano e Ing. Pasquale Di Maio e Sebastiano D’Amore dell’attuale direttivo; Maria Castaldo ex segretario PD e “l’amico e compagno di mille battaglie” Mario Porriciello. Infine va ricordata la presenza dei familiari genitori del Presidente Dott. Antonio Castaldo, fra cui il papà Francesco e la mamma Maria Pia Di Monda. Pasticcini, torta e spumante hanno allietato conclusivamente il festeggiamento della nuova associazione “Brusciano SiCura” con il brindisi e l’augurio di Buon Lavoro per Bene di Brusciano https://www.youtube.com/watch?v=OVGOFKAHR5o.