Brusciano: Momenti di Devozione e Tradizione nei Riti Pasquali del 2024

Nell’atmosfera della Quaresima, periodo di riflessione e penitenza, la comunità di Brusciano si è unita in preghiera e devozione per celebrare i riti pasquali del 2024. Il Parroco Don Salvatore Purcaro e Padre John Dola hanno guidato i fedeli nel percorso spirituale, ricordando l’importanza di tornare a Dio con tutto il cuore durante questo tempo sacro.

La Quaresima, iniziata il 14 febbraio e terminata il 31 marzo 2024, è stata un’occasione per riflettere sul proprio rapporto con la fede e per prepararsi alla gioiosa celebrazione della Pasqua. Don Salvatore Purcaro e Padre John Dola hanno invitato i fedeli a vivere pienamente questo tempo di conversione, sottolineando l’importanza della confessione come parte integrante della preparazione spirituale.

Nell’ambito dei riti pasquali, la comunità di Brusciano ha partecipato alla tradizionale Via Crucis guidata dal Parroco Don Salvatore Purcaro. Questo percorso spirituale, che si è svolto tra le vie del Rione Peppino Impastato, è stato un momento commovente e ricco di pathos, durante il quale i fedeli hanno rivissuto il sacrificio di Gesù Cristo per l’umanità.

La Domenica delle Palme, il 24 marzo 2024, è stata un’altra occasione significativa per la comunità interparrocchiale di Brusciano. I fedeli si sono riuniti presso la Cappella dell’Adorazione Perpetua per la distribuzione dei ramoscelli di ulivo e hanno poi sfilato in processione verso Piazza XI Settembre, dove è stata celebrata la Santa Messa da Don Salvatore Purcaro.

Il Venerdì Santo, il 29 marzo 2024, è stata svolta la Via Crucis partendo dalla Chiesa Santa Maria delle Grazie, un momento di preghiera e meditazione sulla Passione di Cristo.

Ma il momento culminante dei riti pasquali a Brusciano è stato il Lunedì in Albis, con l’esplosione della religiosità popolare legata al pellegrinaggio alla Madonna dell’Arco presso il Santuario di Sant’Anastasia della Città Metropolitana di Napoli. Le squadre dei Battenti, guidate dai loro leader e accompagnate dalle istituzioni locali, hanno onorato la Madonna dell’Arco con preghiere, canti e processioni.

Questi momenti di devozione e tradizione hanno reso i riti pasquali del 2024 un’esperienza spirituale profonda e significativa per la comunità di Brusciano, testimoniando la forza e la vitalità della fede nel cuore dei suoi abitanti.