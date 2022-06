BRUSCIANO. L’associazione del Cuore si presenta all comunità

Il 24 giugno prossimo la neonata Associazione Socio- Politico- Culturale del Cuore con sede in Via Vittorio Veneto, 60 Brusciano (NA) si presenterà alla comunità locale.

Per l’occasione sarà organizzata la prima edizione della “Festa del Cuore” che si svolgerà in via Sandro Pertini ex zona giostre, con inizio alle ore 20,00, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Tale evento è stato voluto fortemente dal socio fondatore Mario Parrella che il direttivo dell’Associazione ha sposato e condiviso in pieno.

L’associazione si presenterà alla comunità locale con i suoi progetti le sue idee augurandosi una fattiva collaborazione da parte di tutti.

Durante l’arco dell’anno sono in programma altre importanti iniziative che di sicuro saranno apprezzate e condivise.

