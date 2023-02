BRUSCIANO. Consegnato premio per corto su Guido De Ruggiero

Consegnato uno strumento multimediale alla scuola De Filippo-De Ruggiero per il corto su Guido De Ruggiero presentato al Premio Carpine 2022 Nella mattinata di venerdì 10 febbraio, all’Istituto De Filippo-De Ruggiero è stato consegnato uno strumento multimediale come riconoscimento per la partecipazione all’XI Premio Carpine Visciano 2022. A consegnare il tablet, direttamente alla dirigente Maria Marino, l’organizzatore del premio, il presidente della Pro Loco di Visciano Claudio Napolitano e il direttore artistico Carmine Rufino.

Presente anche la Pro Loco di Brusciano, ideatore e promotore del corto dal titolo ‘E’ Guido’, proiettato per la prima volta durante l’Incontro Giornalistico/Letterario Guido De Ruggiero tenutosi lo scorso maggi, con il suo presidente Antonio Francesco Martignetti e la vice presidente Marilù Cervone. “Un importante riconoscimento per Brusciano – dichiara il presidente Antonio Francesco Martignetti – che sicuramente premia il lavoro sinergico messo in campo in questi anni con la scuola, volto a far conoscere alle nuove generazioni la nostra storia e che è sfociato nella interessante produzione del corto riguardante la importante figura del nostro conterraneo Guido De Ruggiero. Un’idea vincente e che sicuramente potrà contribuire alla crescita culturale e formativa del nostro territorio anche attraverso una sinergia con le istituzioni locali. Un connubio perfetto tra Pro Loco e le scuole cittadine De Filippo – De Ruggiero e Dante Alighieri – chiosa il presidente – che sicuramente continua e si consolida sempre di più e che con le quali, già si sono gettate le basi per l’organizzazione della seconda edizione dell’Incontro Giornalistico/Letterario in programma per il prossimo maggio”. Durante la manifestazione alla presenza dell’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Monica Cito e del vice sindaco Salvatore Travaglino, ad alcuni alunni protagonisti del corto e del veterano attore Antonio Giorgino, è stato proiettato il lavoro realizzato dall’attenta cabina di regia di Sebastiano Sposito e Giuseppe De Cicco.