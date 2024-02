Benevento, inaugurato lo Sportello di Consulenza Legale e Notarile a supporto del volontariato, con l’intervento del Sindaco On. Clemente Mastella.

Ieri sera 21 febbraio, presso la sala convegni del Grand Hotel il Molino, in via dei Mulini, è stato inaugurato con un convegno lo Sportello di Consulenza Legale e Notarile a supporto del volontariato alla presenza del Sindaco On. Clemente Mastella, promosso dal CSV Irpinia Sannio ETS.

Il Codice del Terzo Settore, affida ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) il ruolo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. Però, i volontari durante l’esercizio della loro attività a supporto dei meno abbienti e dei diversamente abili, incontrano a volte anche problemi attinenti a motivi legali, per cui, con l’apertura dello Sportello di Consulenza Legale e Notarile, sì è provveduto a dare sostegno al volontariato e garantire assistenza legale, a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Hanno preso parte all’evento: Clemente Mastella ( Sindaco di Benevento e ex-Deputato alla Camera dei Deputati), Maria Cristina Aceto ( Direttore del CSV Irpinia Sannio ETS), gli avvocati Mario (Marvin) Tomasiello e Stefano Addabbo (Studio Legale TA) e Stefania Pavone ( Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento ). Ha moderato il dibattito Gianluca Zarra. E’ intervenuto anche Pasquale Orlando ( Consigliere CSV Irpinia Sannio ETS ) che ha portato i saluti del Presidente Raffaele Amore, non presente per altri impegni istituzionali presi in precedenza.

Dopo l’intervento del Sindaco Mastella, si sono susseguiti altri relatori con domande fatte anche dal pubblico presente. I lavori sono stati chiusi da Stefania Pavone, che ha portato i suoi saluti uniti a quelli come Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento.

A margine del dibattito abbiamo chiesto un parere al Sindaco Mastella: Come vede il volontariato nella sua città e nella società in generale ?:” io ho partecipato oggi come in altre circostanze all’idea del CESVOLAB quella di essere attrattiva verso le disuguaglianze e quindi tentare di eliminarle facendo e fungendo da cassa di mediazione delle istanze e dei bisogni della gente comune , che son quelli, con le maggiori difficoltà e le istituzioni come tali, è un lavoro fondamentale. Da parte mia, come istituzione è giusto guardare al CESVOLAB come alle altre associazioni di volontariato, perché, svolgono una eccezionale forma di supplenza rispetto al territorio, dove lo Stato non riesce ad arrivare, Quindi, è giusto essere qua è un mio dovere e un obbligo non soltanto un ringraziamento da parte che mi riguarda. Ma sono io, che ringrazio loro con le tante altre associazioni. Elementi, che gravitano in questo settore, che a volte, viene un po’ bistrattato sul piano fiscale e sul piano di non riconoscimento, perché, sono ottime ragioni per dare una mano ai cittadini e per essere più vicini alle stesse istituzioni. Buon lavoro “.

Nel corso dei lavori, Maria Cristina Aceto nel suo lungo intervento ha tra l’altro detto “ la risposta di chi opera tutti i giorni e quella di rispondere immediatamente alle esigenze della necessità e quindi, rispondere subito a queste istanze. Ora che cosa dobbiamo fare insieme di socialmente utile e affidabile e per poterlo fare bisogna essere affidabili e questo è il nostro progetto. Dobbiamo assolutamente fare in modo che il tutto si possa tradurre in un intervento sempre più mirato, ma che veda quanto meno possibile dal punto di vista burocratico, ma anche dal punto di vista economico del singolo volontario, che in qualche modo deve essere tutelato ma, deve essere anche accompagnato rispetto a quello che è la legalità, perché il registro nazionale del volontariato del terzo settore, ci ha posto di fronte ad alcune diciamo tra virgolette illeciti, sempre tutti compiuti in buona fede. Sono tantissimi i volontari che vengono da noi, che ci dicono questo non l’ho avevo mai fatto e adesso questo è diventato pesante. Quindi, la risposta del CSV Irpinia Sannio per il volontariato è questa, non solo nella consulenza legale continueremo ad affiancare per modificare gli statuti e a scaricare tutta la documentazione necessaria dal registro nazionale, non solo li affiancheremo sulla consulenza sul lavoro, non solo li affiancheremo sulla privacy, ma anche in tante altre tematiche, che voi già sapete e che potete rivolgere a noi. Oggi noi siamo qui e ci qualifica la presenza di professionisti avvocati, che ringrazio la Presidente dell’ordine degli Avvocati di Benevento, di essere qui con noi che ci possa essere attenzione verso il volontariato. Una attenzione non scontata, e in questo, noi stiamo facendo un duplice lavoro quello di far conoscere e divulgare il significato del volontariato, ma anche quello di darci una mano e interloquire con gli altri attori sociali, questo è il mio invito di dialogare “.

Erano presenti in sala, oltre al summenzionato Pasquale Orlando, anche altri consiglieri del CSV Irpinia Sannio ETS :Antonietta Raduazzo, , Romeo Ninno D’Adamo, Giovanni De Mizio, Pasquale Napolitano e Antonio Romano, perla consegna, degli attestati ai partecipanti del workshop “ le persone con disabilità tra società, economia e diritto – questioni aperte e prospettive di riforma.

Carmine Martino