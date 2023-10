Benevento, Assemblea straordinaria del CSV Irpinia Sannio ETS, per Adeguamento dello Statuto.

Si è conclusa nella tarda serata di ieri, mercoledì 11 ottobre 23, l’Assemblea Straordinaria del CSV Irpina Sannio ETS, presso la sede operativa di Benevento, e da remoto, in videoconferenza presso l’Auditorium Comunale di Grottaminarda, ad oggetto, l’ adeguamento dello Statuto.

Nello specifico, l’Adeguamento dell’ Art. 10 del vigente statuto in ottemperanza al contenuto delle comunicazioni ricevute dalla Fondazione ONC ; “ Esito della valutazione preliminare in conformità dell’art.6 della procedura di accreditamento degli enti gestori dei CSV ai sensi dell’art. 101- ( c- 6 ) del Codice del Terzo Settore e modifica degli artt. 2,6,7.8,15,16 e 25 dello Statuto “.

Nonché, l’Adeguamento del Regolamento Generale in ottemperanza al contenuto ricevute, dalla Fondazione ONC , “ ai sensi dell’art. 101- (c- 6 ) del Codice del Terzo Settore e modifica degli artt. 2,6,7.8,15,16 e 25 dello Statuto “.

I lavori dell’Assemblea, sono stati aperti dalla sede operativa di Benevento, dal Presidente Raffaele Amore , alla presenza del Notaio dr. Giovanni Iannella, che ha constatato, la validità dell’Assemblea, avendo essa, oltrepassato il quorum richiesto dallo statuto di n. 195 associazioni presenti, per la convalida assembleare.

Erano altresì presenti, il Vice-Presidente Marco Lucido e e la Direttrice Maria Cristina Aceto in videoconferenza da Grottaminarda, e le delegazioni dei Consiglieri del Direttivo del CSV Irpinia Sannio ETS, divise, tra Benevento e Grottaminarda.

Invece, per quanto riguarda le 259 associazioni, che fanno parte del CSV Irpinia Sannio ETS, ne erano presenti 114 a Benevento e 104 a Grottaminarda, pari all’84,17 %, del totale.

Dopo una approfondita discussione, e vari interventi, sia nella sede di Benevento che in quella di Grottaminarda, il PresidenteAmore ha posto alla votazione i punti in discussione all’ordine del giorno, che sono stati approvati con alzata di mano, da una ampissima maggioranza, pari al 98 % dei presenti aventi diritto al voto.

Carmine Martino