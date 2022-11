BAIANO. “VIENI ANCHE TU A TIFARE PER IL BAIANO CALCIO”. Siglato il progetto ”Scuole allo stadio”.

Si è svolto questa mattina nell’auditorium dell’ “IC Giovanni XXIII-G.Parini” di Baiano un incontro tra tutti gli alunni del plesso e la società di calcio Baiano per suggellare la stipula della convenzione tra la scuola e la società calcistica per la gestione delle attività del PROGETTO ”Scuole allo stadio”.

Si tratta di una iniziativa che consente l’ingresso gratuito nelle partite casalinghe agli alunni fino a 13 anni mentre per gli alunni della Primaria e dell’ Infanzia l’ ingresso gratuito riguarda i genitori che accompagneranno i propri figli. Un progetto che si inserisce in ambito scolastico per favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica e più in generale del disagio giovanile. E’ noto che la pratica dello sport rappresenta un valore intrinseco ai fini della promozione di comportamenti eticamente corretti, affermando la “cultura del rispetto”, esaltando il valore della differenza attraverso il superamento di qualsivoglia connotazione negativa, educando ai valori ed incoraggiando la comprensione del senso positivo del rispetto delle regole.

Presenti all’incontro il presidente dell’ A.C.Baiano Stefano Sgambati, due calciatori che attualmente militano nella compagine cittadina e che hanno portato la propria testimonianza, l’ex calciatore Joseph Noviello, il prof. Carmine Napolitano memoria storica del sodalizio sportivo, il sindaco Montanaro, tutti moderati dal prof. Clemente Vaccaro.

Dopo l’ iniziale intervento del Dirigente Scolastico, prof. Pasquale Napolitano si è discusso a lungo della storia della squadra nata nel 1928, una storia scandita da date importanti; tutto parte dal 1973 quando il Baiano vince il campionato di promozione e nelle sue fila milita tal Ivo Vetrano calciatore di altissimo livello, vincitore di diversi campionati prima di serie B e poi di serie A. In seguito ad un lento declino, solo nel 1984 il Baiano vince il campionato di seconda categoria e agli inizi degli anni novanta la presenza di Generoso Lippiello permette l’iscrizione della squadra, che rischia il fallimento, al campionato di prima categoria. Nelle stagioni che vanno dal 2000 al 2004 la compagine granata calca i campi del campionato di eccellenza ma con scarsi risultati.

Solo nel 2007 grazie al presidente Stefano Sgambati, il Baiano riparte dalla terza categoria e con impegno e dedizione nel giro di pochi anni ritorna a disputare un campionato di promozione e nello stesso periodo nasce la Scuola Calcio A.C. Baiano, serbatoio di nuovi talenti. A partire dal 2020 la gloriosa società partecipa con alterne fortune al campionato regionale di promozione sotto la presidenza del Sig. Stefano Sgambati, attuale vicesindaco.

Con il ritorno ad un rinnovato impianto sportivo “Bellofatto” si spera di ritrovare quell’entusiasmo e quel coinvolgimento necessari per dare nuova carica al progetto Baiano con il coinvolgimento pieno delle nuove generazioni.