Altavilla Irpina, sopralluogo del sindaco Vanni nel centro storico: «Investimento strategico per il futuro del paese»

ALTAVILLA IRPINA – Proseguono gli interventi di riqualificazione del centro storico di Altavilla Irpina. Nella mattinata di oggi il sindaco Mario Vanni, accompagnato dal vicesindaco Di Troia e dall’assessore ai Lavori Pubblici Iuliano, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere per verificare da vicino lo stato di avanzamento delle opere.

L’intervento rappresenta uno dei progetti più significativi programmati dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rilanciare il cuore antico del paese attraverso la realizzazione di nuovi alloggi e botteghe, destinati a favorire il ripopolamento del borgo e a creare nuove opportunità di crescita economica e sociale.

«Si tratta di un investimento strategico per il futuro di Altavilla Irpina – ha sottolineato il sindaco Mario Vanni –. Vogliamo restituire vitalità al centro storico, valorizzando il patrimonio esistente e creando le condizioni per riportare famiglie, attività commerciali e nuove prospettive di sviluppo nel cuore del nostro paese».

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione dei lavori, nella convinzione che il recupero del centro storico rappresenti un passaggio fondamentale per rafforzare l’identità del territorio e migliorarne l’attrattività, con benefici destinati a riflettersi sull’intera comunità.