BAIANO. Sabato 11 febbraio parte la Web Tv dell’I.C. “Giovani XXIII-Parini”

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII-G.Parini” di Baiano/Sperone è pronto per una nuova e coraggiosa iniziativa, la WebTV GP23, un servizio di televisione fruibile attraverso la rete con cui si intende raccontare notizie, presentare interviste e parlare del legame tra scuola e territorio. Protagonisti indiscussi sono i ragazzi che realizzano e presentano i vari servizi nei quali le tematiche trattate sono le più svariate, a partire dalla descrizione dell’offerta formativa della nostra scuola per passare poi allo sport e ad argomenti sociali che riguardano il territorio.

“E’ un’iniziativa ambiziosa, spiega il D.S., un progetto che ci riempie di orgoglio, emozione e tanta soddisfazione. La scuola diventa un laboratorio permanente accogliente e stimolante in grado di innalzare il livello di cittadinanza di ciascuno e di crescere quindi come persone responsabili e consapevoli, disposte a partecipare attivamente al cambiamento sostenibile del paese. L’innovazione digitale è indispensabile per la scuola di oggi che ha la responsabilità di dare strumenti e linguaggi adeguati ad affrontare la nostra epoca”.

Il progetto coinvolge in maniera strutturale tutti e tre gli ordini di scuola e consiste in una sorta di studio televisivo da cui viene trasmesso con cadenza quindicinale, un notiziario sui canali social dell’istituti (YouTube e Facebook). Il team di redazione è composto da docenti, studenti che, in veste di conduttori, cronisti, cameraman, inviati speciali, videomaker si affacciano all’informazione giornalistica trattando di temi di qualsiasi natura. Prevista per domani sabato 11 febbraio 2023, alle ore 10,00, il lancio della presentazione e dell’inaugurazione

della WEBTV GP23 alla presenza dei noti giornalisti Rino Genovese, Gianni Festa e Gianni Amodeo, alla presenza di esponenti del mondo della cultura e della politica, Franco Vittoria e Franco Iovino, e dei due sindaci di Baiano e Sperone, Enrico Montanaro e Adolfo Alaia, mentre l’appuntamento per il lancio è fissato per le ore 14.30.

In anteprima il trailer della nuova e appassionante sfida di innovazione didattica all’interno del mondo del web.

https://youtu.be/mtmChUKUFSA