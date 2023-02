BAIANO. Questa mattina l’istituto Comprensivo “Giovanni XXIII-Parini” ha inaugurato la propria Web Tv. Video e Foto

Questa mattina a Baiano, nell’auditorium dell’istituto comprensivo di via Napolitano, che accoglie le classi della scuola Media, è stata ufficialmente inaugurata la Web Tv. Il dirigente scolastico, prof. Pasquale Napolitano, ha accolto gli ospiti invitati per l’occasione tra cui i giornalisti Rino Genovese (Rai3) e il direttore Gianni Festa, i sindaci di Baiano e Sperone nell’ordine Enrico Montanaro e Adolfo Alaia, il prof. Franco Vittoria e il presidente dell’Ente Parco del Partenio Francesco Iovino. Ognuno ha espresso la soddisfazione per l’eccellente progetto messo in campo dall’Istituto. In allegato foto e un video delle fasi salienti della mattinata