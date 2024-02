“Baiano, quando i giovani costruivano sogni: Lo sport come passione ed emancipazione”. Presentato l’ultimo testo di Antonio Vecchione. Video e Foto

Nella suggestiva cornice del Teatro Colosseo di Baiano, questa mattina è stato presentato il libro di Antonio Vecchione dal titolo “Baiano, quando i giovani costruivano sogni. Lo sport come passione ed emancipazione”. Un evento che ha visto la partecipazione attiva di numerose figure di rilievo, rendendo la presentazione un momento di condivisione e celebrazione della storia e della passione sportiva della comunità locale.

Tra i presenti, l’autore Antonio Vecchione ha portato alla luce le pagine di un testo che si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso il tempo, rivivendo i momenti in cui i giovani di Baiano costruivano i propri sogni, alimentati dalla passione per lo sport e dalla ricerca dell’emancipazione personale.

Il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, ha elogiato il contributo di Vecchione nel documentare e celebrare la ricca storia sportiva della comunità. Ha sottolineato l’importanza di preservare e tramandare le storie che plasmano l’identità di Baiano, contribuendo a ispirare le generazioni future.

Il giornalista Prof. Gianni Amodeo, autore della prefazione del libro, ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto di Vecchione, evidenziando la ricchezza delle testimonianze e la capacità dell’autore di trasmettere la passione e l’energia di quei momenti unici nella storia locale.

La presenza dei dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Baiano e Mugnano del Cardinale, il prof. Pasquale Napolitano e la prof.ssa Luigia Conte, sottolinea l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nell’apprezzare e comprendere il ruolo fondamentale dello sport nella crescita individuale e nella costruzione del tessuto sociale.

Mariella Del Basso, presidente della Proloco Baiano, ha evidenziato l’importanza di iniziative culturali come questa nel promuovere la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

Saverio Bellofatto della Piccola Cometa editrice, che ha curato la pubblicazione del libro, ha sottolineato l’impegno della casa editrice nel supportare progetti che celebrano la storia e la cultura locali.

Il video allegato, realizzato durante l’evento, offre uno sguardo approfondito sulla presentazione del libro, catturando i momenti di emozione e di condivisione che hanno caratterizzato questa significativa occasione e le interviste agli ospiti e autore. Un’opera che si presenta come un tuffo nel passato, un tributo alla determinazione e alla passione di coloro che, attraverso lo sport, hanno contribuito a plasmare il tessuto sociale di Baiano.