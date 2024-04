BAIANO. Pellegrino Capuano un filo rosso tra la sua bella Napoli e la poesia partenopea.

Qualche settimana fa il federiciano Pellegrino Capuano ci ha deliziato con le sue bellissime poesie in cui l’amore e la libertà ne fanno da padrone.

Ma un uomo così preso dal suo lavoro e dai suoi tantissimi impegni quotidiani, come e soprattutto dove trova spunto per poter echeggiare lodi alla sua Bella Napoli? La risposta la troviamo intrisa tra i versi delle sue poesia.

I luoghi che più fungono da Musa ispiratrice sono il mare limpido e incontaminato della Gaiola, dove sempre più spesso si ritrova a scrivere le sue poesie, lontano dalla velocità della sua quotidianità, di fronte a quello che è il simbolo della città, il Vesuvio. Porta ovunque va la sua vena Partenopea e quando può ama vivere il centro storico della sua città dove riesce così a ritrovare tutti i colori che porta nel cuore per impregnarne la sua penna.

I versi dei suoi ultimi capolavori, completamente in lingua partenopea, li vediamo stillanti di tutto ciò che la sua terra madre,la sua bella Napoli gli ha donato in eredità!

Le prime due poesie romantiche trattano di un napoletano, come lui, e di un pescatore napoletano amanti della vita, innamorato dell’amore, un amore che non può far del male, un amore che deve essere vissuto a tutto cuore, perchè quando si inciampa nell’amore, ma in quello vero, non esistono ostacoli, non esistono paure, perchè l’amore tutto può e tutto ti fa superare, rendendo possibile anche il più difficile ostacolo.

Non vogliamo aggiungere altro. Con queste due poesie si incoraggia nel credere nell’amore, di qualsiasi tipo sia, perchè può portare solo alla più grande forma di benessere del cuore e dello spirito.

-lo e tte

Simmo sale ca se scioglie mmiezô mare, simmo tiempo ca nu torna.

lo e tte

Simmo nu raggio ‘e sole rinto ô scuro, uocchie ca traseno rint’a ll’anema e ffanno na rivoluzione dint’ô core.

lo e tte.

na furtuna dint’â povertà simmo ammore overo niente ce pò alluntanà tra ‘o cielo e’o mare io e tte. lo e tte lo e tte.

Mana rinta mana ca se stregneno stammore e cantano cu voce putente… ti amo datece ‘a libbertà.

No, comme se fà a dda’ turmiento a chist’ammore ch’è nnato mmiez’ô mare.

Simmo sale ca se scioglie ma simmo ammore ca

nun more.

No, comme se fà a dda’ turmiento a cchist’ ammore ca vo sulo nu poco e libbertà lo ette, io e tte pe ssempe ammore overo .

-Piscator nammurato

Sott’ a nu ciel accumpagnat ra luc re stell

‘na varc tir a rez miez o’ mar

È nu silenz che rà pace

A voce e nu piscator ca cant ‘na canzuncell

P’annamurat c‘aspett ansiosa e l’abbraccia’

Piscator nammurat

Ca pur o’ mar s’ encant a ro sentì

È na voce cche chian chian tras rint o’ cor

E parol r’ammor fann rabbrividì

E pìisci fann fest miez a chelli parol

Tras’n rint a rez senz paur

Pur si sann ch’ann murì

Ma l’ammor se sap, è chiù fort

P’ammor pur a vita se ra

Piscator nammurat

Miez o mar l’ammore ce sta.

La poesia che segue cambia completamente tono adottandone uno cupo; leggendola attentamente riesce a far salire le lacrime agli occhi e brividi sulla pelle. Tratta di uno dei più cari amici dell’autore, Nicola, il quale nel 1991 ha perso la vita a causa di un brutto incidente in moto in cui fu coinvolto senza conseguenze anche il federiciano Capuano. Da quella sera di maggio del 1991 Pellegrino ha rivoluzionato completamente la sua vita, diventando ciò che è ora.

-‘Na sera e maggio

Scenn chian chian ‘na lacrima

rint a stu vis scavat.

È na sera ‘e maggio

O’ cor a fatica batT pe nu murì,

o’ tiemp sè frmato mentre

na’ vit se ne jut ‘mparavis.

È amara e fa mmal,

sta jurnat tant me custat,

e rint a n’angulill me so mittut

p’ann e ann

pe nu ra a vre’ quant malincunij

Ci sta rint a stu piett .

È ‘na sera e maggio,

O’ ciel andrasatt sè chiuso rint o’ scuro

senz stell c’a lun c’a stient s’affaccia.

È na sera e’ maggio

sap e amar e fa mal,

sta jurnat tant me custat,

‘na lacrima pe na vit ‘mparavis.

Nico’ tu p’ me stai semp cà.

Non vi resta che mettervi comodi e rileggere attentamente queste 3 bellissime poesie.