Baiano, la satira diventa protagonista: al Circolo L’Incontro la presentazione de “Il Roditore” di Carmine Montella

Presentare delle vignette come evento culturale non è cosa comune, soprattutto in un territorio abituato più spesso a convegni, presentazioni di libri o incontri istituzionali. Proprio per questo l’iniziativa in programma a Baiano si annuncia come una novità assoluta, capace di unire riflessione, ironia e partecipazione.

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 18, presso la sede del Circolo L’Incontro, sarà presentato “Il Roditore”, una raccolta di vignette firmate dal prof. Carmine Montella. Un appuntamento che si inserisce nel percorso culturale del Circolo, da tempo impegnato a proporre iniziative originali e di qualità per la comunità locale.

Attraverso una satira pungente e mai banale, Il Roditore mette a nudo vizi, contraddizioni e dinamiche della società italiana e internazionale, con uno sguardo attento alla politica ma anche ai comportamenti quotidiani delle persone comuni. Le vignette diventano così uno strumento di analisi e di confronto, capaci di stimolare il pensiero critico con il linguaggio immediato dell’ironia.

L’incontro sarà arricchito dalla partecipazione diretta dell’autore, che dialogherà con il pubblico sui temi affrontati nelle sue opere. L’introduzione sarà affidata a Carlo Melissa, mentre a dialogare con Montella sarà il presidente del Circolo, prof. G. Amodeo, in un confronto aperto che promette di coinvolgere e far riflettere.

Un evento che si propone non solo come presentazione artistica, ma come occasione di crescita culturale e di dibattito, confermando il ruolo del Circolo L’Incontro come spazio vivo di confronto e innovazione. La cittadinanza è invitata a partecipare.