BAIANO. Inveisce all’interno dell’istituto contro il Dirigente e personale scolastico. Un’ora per riportare la calma e la tranquillità grazie all’intervento della Polizia Municipale

Il Dirigente Scolastico, Napolitano Pasquale, ha presentato una formale denuncia presso la Caserma dei Carabinieri della Stazione di Baiano in seguito a un grave episodio verificatosi oggi, giovedì 22 febbraio 2024, presso l’Istituto IC GIOVANNI XXIII-G.PARINI di Baiano/Sperone. L’accusa coinvolge un genitore che questa mattina si è presentato all’ingresso dell’istituto richiedendo un incontro con il Dirigente Scolastico in relazione a un’istanza di accesso agli atti, relativa alla delibera che stabilisce la chiusura della scuola il 26 febbraio per la festività di Santo Stefano a Baiano, presentata il giorno precedente di cui voleva immediatamente la relativa documentazione. Nonostante il rifiuto del Dirigente, in quanto impegnato in attività dell’istituto, l’uomo ha eluso le misure di sicurezza dell’istituto, entrando di forza e raggiungendo il piano della presidenza causando un violento alterco all’interno dei corridoi scolastici. Grida e insulti rivolti alla scuola e al personale scolastico, in particolare al Dirigente Pasquale Napolitano con tanto di riprese, non autorizzate, effettuate con il suo cellulare alle persone presenti nell’edificio. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili Urbani dopo circa un’ora di caos per garantire la sicurezza sia del personale scolastico che degli stessi alunni e convincere l’uomo a uscire dall’istituto.

La sicurezza e il benessere dei minori all’interno degli istituti scolastici sono temi di primaria importanza, e la necessità di mantenere comportamenti adeguati e rispettosi è fondamentale per garantire un ambiente educativo sano e positivo.