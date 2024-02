BAIANO. Incontro di chiarimento stamane tra il Dirigente Scolastico Napolitano e il genitore Menna presso l’IC “Giovanni XXIII”

Si è tenuto stamattina nell’ ufficio di Presidenza dell’ IC” Giovanni XXIII ” di Baiano un incontro chiarificatore tra il Dirigente Scolastico, prof.Pasquale Napolitano e il genitore dott. Francesco Menna a seguito della vicenda del 22 febbraio, consistita nell’ ingresso del Sig. Menna nel corridoio degli uffici di segreteria e di Direzione in relazione ad un’istanza di consegna documentale di atti propedeutici all’avviso n.81 del 21.02.2024 che stabiliva la sospensione delle attività didattiche per il giorno 26 Febbraio in occasione della Festività del Santo Patrono.

Il Ds Napolitano ha condiviso con il Dott. Menna l’importanza della collaborazione tra scuola e genitori per garantire il benessere degli alunni, evidenziando, altresì che la scuola ha l’esigenza di stabilire con i genitori rapporti costruiti all’ interno di un progetto educativo condiviso e continuo, in un rapporto di corresponsabilità formativa, e che la scuola e la famiglia possono e devono collaborare nel rispetto dei ruoli e delle diverse competenze per educare e far crescere i cittadini di domani.

Il dott. Menna riconosce l’importanza del ruolo dell’istituzione scolastica e del rispetto per l’attuale dirigenza, auspicando al contempo una maggiore considerazione delle problematiche lavorative e familiari di tutti i genitori, causate dalla permanenza a casa dei bambini durante le sospensioni straordinarie delle attività didattiche.