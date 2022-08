BAIANO. In corso i lavori di pulizia di strade e cimitero dopo la colata di fango di mercoledì.

A Baiano si lavora senza sosta per ripulire il paese dal fango che a causa delle forti piogge di mercoledì scorso aveva invaso il paese. colate di fango e detriti venute giù dalla località Gesù e Maria e dall’area montana di Sirignano. A subire particolari danni è stato il Corso principale del paese e il cimitero comunale che è rimasto chiuso per due giorni per permettere il ripristino dei luoghi. A supporto del comune di Baiano anche l’amministrazione comunale di Avella che ha messo a disposizione del sindaco Montanaro mezzi e uomini.